СУПЕР СКАНДАЛ! Сатрапът Радев прави министерство на пропагандата и агенция за подслушване Копринков е превърнал държавата в машина за пари и се грижи да не стават грешки, твърдят “Братя с грим” https://crimes.bg/vodeshha-tema/super-skandal-satrapat-radev-pravi-ministerstvo-na-propagandata-i-agenciya-za-podslushvane-3/177670 Crimes.bg

Ще учреди ли сатрапа с шкодата Румен Радев министерство на пропагандата и агенция за подслушване ако “утре” спечели изборите? На този въпрос отговарят царете на политическата сатира “Братя с грим”.

В мегапродукция, озаглавена “Диктатора” те показват каква би била България под ботуша на Мистър Кеш и помагачите му Николай Копринков, Димитър Стоянов (Митьо есемеса), Иван Демерджиев и Слави Василев, синче на приватизатора на завод “Мраз” Васил Василев.

“…. Напоследък се говори за президентска партия...

Ние обаче затваряме тази страница от историята, преди да е написана. Защото, знаем как ще изглежда България, управлявана от него.

За щастие, единственото място, където това може да бъде реалност, е в наше видео…. ”, категорични са разобличителите на Радев.

И така... Добре дошли в бъдещето, канят ни създателите на бруталното честния клип.

Годината е... ами, няма значение.

Защото в България на Румен, времето се движи само назад.

“….Магазините не са същите.

И Коледа не е същата.

И като говорим за връзки...

Копринков, известен като президента в сянка е превърнал държавата в машина за пари и се грижи да не стават грешки.

А когато стават грешки - той знае как да се погрижи за тях и за себе си…..”, уверява ни гласът зад кадър.

“….. Първо дойде агенцията за подслушване за да знае държавата какво си мислиш в собствения си дом.

След това забраниха всичко, което не е тяхна - музиката, филмите, езиците.

Да, Иван направи грешка. Не трябваше да качва мемета за Радев във фейсбук, който също забраниха. И така дойде диктатурата. А какво е един диктатор без министър на пропагандата, който да контролира новините?...”, продължават наратива си разказвачите

“…. Големите диктатури винаги се градят върху проста сделка: вие давате свободата си... а те си взимат всичко останало.

Защото е по-лесно да ограбиш народ, който е научен да ръкопляска, докато джобовете му са празни.

Това е цената на вашето подчинение.

Добре дошли в тяхната България….”, обобщават “Братя с грим”.

В грандиозния клип виждаме как най-верните марионетки на Румен Радев са овладели ключовите лостове и бдят зорко кой какво шепне и мисли в собствения си дом. За всяка дума извън “правата линия” непослушните биват интернирани в “затвор за свободната мисъл” (където в килиите висят портрети на Вожда, а ако случайно набелязаните носят дънки или ползват Netflix, наказанията са драконовски. “Лепнаха ми 15 години, само защото съседът написа донос, че имам таен акаунт”, “Шшшт, и пейките имат уши, ще ти дам един YouTube”, са само малка част от зловещите предупреждения какво светло бъдеще ни чака с идването на Диктатора.

Икономиката при хунтата му се е върнала 30 години назад. Магазините са празни, храна няма, а редовите граждани се записват дни напред за бучка сирене и кофичка кисело мляко. Токът също е лукс, живее се на тъмно и студено. Защото газът е на сигурно място. Пазят го в “Боташ”. Картофът е патриотичен зеленчук, а останалият зарзават е заклеймен.

В автокъщите се предлагат единствено любимата на Радев “панаирджийска” кола с марка “Шкода”, станала символ на демагогията и сиромахомилството му.

В същото време най-близкия кръжец на Диктатора живее царски, замезва с хайвер от белуга, пътува с частни самолети до Монако и се къпе в мраморни вани с вода от Алпите. Сестрите Кардашиян са любимки на Вожда, а жена му Десислава Радева си прави устата за нова къща като тази на Ким. Междувременно избира ексклузивни чанти и бижута, на непосилни за бедния българин цени. Любовницата му, назначена по съвместителство за секретарка, се зарича да яде само черен хайвер в знак на “солидарност” с бедния народ.

Куфарчета, препълнени с кеш отиват при своя краен получател.

“Праща ме Копринков. Каза да донеса това и да изпълнявам всичко, което кажете Вие, Деси” е паролата, отваряща всяка врата.

На какви още екстри ще се радват Румен и Десислава Радеви след като вземат властта, гледайте ексклузивно в мегапродукцията на “Братя с грим”.

Източник: crimesbg.com