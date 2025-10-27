СТРЯСКАЩА ПРОГНОЗА! София ще затъне в смърдящи преспи. Лед и мрак блокират града

Кошмарът от края на ноември 2023 г., когато София за една нощ се превърна в снежен ад, улиците бяха сковани от поледица, а токът спря повсеместно заради безхаберието на “Електрохолд” и Столична община, рискува да се повтори на нов глас, предупреждават синоптици и градоустройственици.

Нещо повече, през 2025 г. ситуацията се очертава да е още по-апокалиптична, т.к към цялостната липса на готовност за посрещане на зимата сега се добавя и отсъствието на фирми, които да извозват боклука. Припомняме, че в договорите на тези дружества освен чистене на отпадъци влиза още поддържане на пътищата, опесъчаване и снегопочистване.

Дори при все още мекото есенно време, кризата в “Красно село” и “Люлин” се задълбочава вместо да върви към разрешаване. Кофите все така преливат, смрад, плъхове и зарази се стелят по улиците, а новото оправдание на Васил Терзиев и кръжеца му са, че общинското предприятие нямало достатъчно работници, които да вършат черната работа. Днес с подобно оправдание те излязоха на брифинг, давайки на хората да разберат, че скоро светлина в тунела няма да се види. “Първо нямаше фирми, после нямаше камиони, сега пък няма цигани, които да товарят боклука. Все някой му е виновен на кмета. Кога ли ще се сети и черната пантера да обвини за управленската си импотентност”, не сдържаха гнева си обитатели на най-пострадалите квартали.

На фона на дирижираната от Терзиев безизходица идват и тревожните прогнози на “Meteo Balkans”, че първите поледици и снежни преспи се чакат след средата на ноември. Което съотнесено към тоталната безпомощност на столичния кмет значи, че освен мръсна и вмирисана, София скоро ще осъмне парализирана от неизчистени пътища. Снегът ще засипе гнусните планини от боклуци и ще ги направи почти невъзможни за извозване. А камионите на общинското предприятие, ако до тогава въобще намери персонал, ще се пързалят по ледените улици. Линейките и патрулките ще спрат да се движат, доставките в хранителните вериги ще бъдат компрометирани и поне два от най-големите софийски района като нищо ще останат откъснати от света, на тъмно и студено.

Като заговорихме за тока, по всичко личи, че Терзиев не си е взел поука от снежния капан през 2023 г., когато заради натежали от снега клони се скъсаха кабелите на енергото и столичани цяла нощ се завиваха с родопски одеала и юргани за да оцелеят на минусовите температури. Прогнозите за 2025 г. се очертават още по-плачевни, защото в София видимо не се секат клони, общинските градинки и зелени пространства са буренясали с тръни колкото човешки бой. Лятото те станаха развъдник на кърлежи, паяци, дори змия изпълзя от непочистени трънаци на бул. България, припомнят си граждани. Сега същата тази обилно избуяла и оставена на самотек растителност със сигурност при първия по-сериозен сняг ще скъса нови кабели и “Електрохолд” пак ще се чуди кой проблем по-напред да реши. В това са убедени еколози и архитекти, правещи анализи по кой параграф зимата ще изненада Васил Терзиев и групичката му в СОС.

“Този път обаче никой няма да даде толеранс на кмета. Директно излизаме и блокираме улици и булеварди. Ако трябва той ортаците му от ППДБ ще се качат на камионите щом при цялата ромска безработица не могат да открият 20 яки мургави момчета да подкарат техниката”, заканиха се столичани, изплашени какъв снежен и боклучав ад ги чака до седмици.

