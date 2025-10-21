София пламна от боклук и зарази. Терзиев, тръгвай си! (СНИМКИ) Провалът на кмета се усеща по вонята във всеки дом https://crimes.bg/vodeshha-tema/sofiya-plamna-ot-bokluk-i-zarazi-terziev-tragvay-si-snimki-3/175589 Crimes.bg

“София е загънала в боклук! В “Люлин” и “Красно село” вече буквално човек няма къде да стъпи от огромните купчини отпадъци, струпани по всеки тротоар. Редиците със смърдящи чували вървят по протежението на големите булеварди и са се образували цели стени от отпадъци. За препълнените кошове е излишно да говорим - там отдавна липсва и един квадратен сантиметър празно място, дори игла няма къде да хвърли човек”.

Така в няколко изречения жителите на едни от най-големите столични райони описаха задълбочаващата се криза. Никъде не се вижда и среда от камионите на общинското предприятие, които уж щяха да се включат, замествайки концесионерите.

Припомняме, че хората на Васил Терзиев декларираха, че Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основната дейност, а към акцията се включиха и доброволци, но видими резултати от обещанието хората все още не виждат. Тъкмо обратното - ситуацията е близка до апокалипсис, възмути се жител на Люлин, който не смее да си пусне децата навън заради камарите с нечистотии. “Ще завъдим краста и дезинтерия заради този кмет. Котки, песове и плъхове се угощават край кофите посред бял ден, а после разнасят мръсотията навсякъде. Като след война сме”, допълни пенсионерка, принудена с бастуна да заобикаля барикадите с боклук.

“Не вярвайте какво пише по медиите, Терзиев лъже като съдран. Само голи обещания и никакво почистване. Уж работили по график, уж вече извозвали сметта. Нищо подобно”, възмути се млада жена докато се чуди къде да постави торбата с домашни отпадъци.

“Истински провал е този кмет. Накрая ще се организираме ние и ще занесем цялото съдържание на кофите пред общината и пред дома на Терзиев. Това е геноцид над хората. Да подава оставка и да си ходи!”, категорични са жители от инициативен комитет в “Красно село”, които обмислят протести заради небивалата криза в София.

Източник: informiran.net