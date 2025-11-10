Собственикът на скандалната фирма “Трейс” събра олигарси на парти за милион, кроят планове за финансиране на политически проект на Румен Радев https://crimes.bg/vodeshha-tema/sobstvenikat-na-skandalnata-firma-treys-sabra-oligarsi-na-parti-za-milion-kroyat-planove-za-finansirane-na-politicheski-proekt-na-rumen-radev-3/177096 Crimes.bg

Олигарсите на Радев се събраха в лукс и разточителство да кроят планове за власт. Събитието, посветено на 70 годишнината на мастития бизнесмен Николай Михайлов, шеф на скандалната строителна компания “Трейс” скандализира с демонстрацията на богатство и лукс, недостъпен за милиони българи. Рожденикът получи за юбилея си маслено зелено “Бентли” кабриолет, а той поръча 400 скъпи хавански пури за всеки един от гостите си.

Хотел “Терме” в село Баня, един от най-скъпите хотели в държавата, в който нощувката струва колкото средна работна заплата, бе домакин със специално построена шатра за гостите на партито.

С диаманти и злато за милиони и супер скъпи тоалети бяха окичени дамите, според познавачи. А автопарка на колите, с които дойдоха гостите надхвърли по скъпотия и лукс Монако и Сент Тропе.

Гранд хотел “Терме” в село Баня е един от най-скъпите хотели в България

Но най-интересно бе това, което обединява всички гости - те са кръгът от олигарси, които обслужват президента Румен Радев и на които той се отплаща с апетитни сделки и участия в схеми за източване на милиарди от държавния бюджет като престъпната му далавера “Боташ”.

Братя Бобокови, тамплиер Румен Ралчев, екс министри като Николай Василев, ковчежникът на Радев и идеолог на новата му партия Антон Кутев, довереният социолог Първан Симеонов.

Поканата за партито на Николай Михайлов е изпратена на президента Румен Радев, но той не е посмял да отиде лично

Цяла вечер основна тема на сборището е била как да бъдат елиминирани Борисов и Пеевски от политическия терен и какви ресурси трябват да вземе властта партия на Радев. Заговорниците дори обсъждали каква да е мизата за министри и депутати, които да заемат места в бъдещия парламент и правителство.

Най-големият страх на олигарсите бил да не бъдат направени разкрития за всички техни схеми и грабежи, извършени по време на служебните правителства на президента, за който риск шушукали по масите.

Всеки от 400-те гости получи по една скъпа кубинска пура от рожденника

Въпреки, че бил поканен, Радев не посмял да се появи на партито, защото напоследък бил много изплашен за сриващият му се рейтинг. Затова пък Антон Кутев обиколил всички олигарси, за да им засвидетелства неговата признателност и да напомни, че Радев разчита на тях да финансират политическото му бъдеще, срещу апетитни далавери и власт.

„Трейс груп“ е една от най-скандалните строителни компании, прочули се у нас със зверската катастрофа край Своге заради лоша настилка на пътя, когато бяха отнети 20 човешки живота. Във визитката си фирмата има още редица забележителни „постижения“ като разбития асфалт по отсечката между Оризово и Стара Загора по магистрала „Тракия“, компрометираното метро в участък в квартал „Хаджи Димитър“, където по чудо се размина без жертви както и още много други гафове.

Тамплиерът Румен Ралчев, бивш шеф на охраната на Тодор Живков поздрави с масонски поздрав юбиляра

Първан Симеонов и неговата агенция “Мяра” са нарицателно за платената, поръчкова социология - финансирана от олигарсите на Румен Радев, изпълняваща мисията да заблуждава обществото и бизнесмените и да помпа изкуствено спихналия рейтинг на президента.

Първан Симеонов пресмята колко пари може да събере от присъстващите олигарси за фалшивата си социология

Антон Кутев, ковчежник и идеолог на новия политически проект на Румен Радев имаше специална мисия - са се срещне с всички олигарси, да договаря събирането на фонд за кампанията

Семейство Бобокови, известни с афинитета си към близки връзки с власт и пари, са част от олигархичния кръг на Радев

Маслено зелено “Бентли” кабрио е подаръкът за 70-тата годишнина на Николай Михайлов

Източник: blitz.bg