Слави Трифонов с шокиращи разкрития: Имаше сигнал за готвен атентат срещу мен!

Слави Трифонов май с заживял в миналото. Шоуменът политик, който в последно време старателно се крие от всякакви форми на публичност с изключение на писмени публикации в социалните мрежи, тези дни се престраши да излезе на светло и да даде интервю пред своята дясна ръка – Евгени Димитров – Маестрото. Вместо обаче да сподели нещо съществено за своите планове занапред, той се впусна в спомени за светлото минало. От близо час разговор стана ясно, че все още живее в славните времена на предаването си в Би Ти Ви, големите си концерти, музиката, зрелищата и шоубизнеса. „Ку-ку бенд“ за мен е всичко!”, откровен бе Слави. И въпреки това той не смята да се връща на сцената.

„Ку-ку бенд“ е смисълът на моя живот!“, сподели Трифонов в подкаста на Евгени Димитров, който може да се гледа на сайта на 7/8 ТВ. „Това, че аз се занимавам с някакви други неща, които дойдоха логично на базата на някои събития, това не означава, че някакви други, които са в основата на моята личност, не могат да продължават. Защо да не пея?“, отсече Слави. Евгени веднага го подкрепи: „Разбира се, че трябва да пееш!“.

„Кеф цена няма! На мен ми доставя удоволствие. Плюс това, като правиш повече песни, е възможно някоя да стане много добра. Ако не правиш песни, как ще стане някоя песен много добра? Разчиташ на историята, а аз не гледам исторически на това, което сме направили, въпреки че сме направили много песни“, впусна се в обяснения Слави.

Въпреки тези негови думи, интервюто му издава точно обратното – ме той като че ли е започнал да живее основно с мисълта за миналото или поне в момента, в който е разговарял с Евгени, е бил в такова настроение. Дългия за пореден път се впусна в разсъждения за раздялата си с Би Ти Ви преди повече от 6 години, какво пищно и скъпо шоу е правил там, как това било знак за уважение към неговата публика, как ако са му дали свобода и не го ограничавали в темите, които засяга в предаването си, е можел да остане в телевизията още години наред. След това дойде и ред за спомени за славните концерти и десетките хиляди фенове, които се събираха по стадионите, за да го слушат. „Аз казах, че ще пея, докато мога. Можех и още, ама…“, започна темата Слави и продължи с шокиращи разкази за заплахи, които е получавал по време на излизанията си пред публика.

На първия концерт в Арената му се обадила тогавашната вътрешна министърка Румяна Бъчварова и казала: „Имаме заплаха за атентат – че ще има взрив. Имаме съмнения, че това не е шега“. Слави питал кой носи отговорност, ако това стане, а отговорът бил: „Вие!“.

„Имам екипи с кучета, те ще претърсят, вече претърсват“, не паднал по гръб Дългия. Министърката казала, че хората от нейното ведомство могат да се присъединят към тези проверки, но въпреки това нейното предложение е концертът да се отмени.

„Ако трябва ще проверяват всяка седалка, но няма да спра концерта!“, отсякъл Дългия. През 2004 г. преди концерт в Лондон пък предупредили Слави за опасност да го застрелят със снайпер. Още в България шоуменът имал среща с представител на тайната разузнавателна служба на Великобритания (MI6).„Идва един изпит, сух, висок – типичен англичанин и казва: „Имаме силни обективни съмнения, че ще ви застрелят със снайпер в Лондон!“. „А имате ли информация какъв ще е снайперът?“, отговорил с въпрос родната знаменитост. „Не се шегувайте, защото имаме сериозни притеснения!“.

„Това са глупости! Нямам съмнения, че това са тъпотии“, отвърнал българинът. Човекът от службите му обяснявал, че Англия не може да допусне да убият българска звезда в столицата на страната. „Можете ли да ме спрете“, попитал Слави.

„Не мога да ви спра, мога само да ви препоръчам“, отвърнал англичанинът, а отговорът, който получил бил: „Тогава ще ви дам покана за концерта!“.

На летището в Лондон българите били посрещнати от полицията. „20-30 човека с костюми ни обградиха и казаха: „Ние сме от Скотланд Ярд“, разказва Слави. „И ни ескортираха до хотела, и бяха с нас през цялото време, включително на концерта“, допълни Евгени. На 4 преки от залата, в която българите свирили, имало проверки за оръжие на всички фенове. Всеки човек бил претърсван от полицай. Шоуто, както се досещаме дори и само от това, че Слави днес е жив, е минало без инциденти. Без взрив минал и концертът, за който министър Румяна Бъчварова е предлагала да бъде отменен.

Двамата съмишленици за пореден път разказаха как са ползвали сцената на „Металика“ и „Депеш Мод“, как на концерт на закрито – в „Арена София“, са вкарали хеликоптер, по какъв начин са извадили трактор пред публиката си, как Слави е пял под дъжда на Националния стадион „Васил Левски“, защото не искал да е сух, когато публиката му е вир-вода, а веднъж в зала 1 на НДК накарал Маестрото да свири Шопен, макар че не било репетирано и не фигурирало в предварителния сценарий.

Въпреки тези спомени, които топлят сърцето му, въпреки новите песни, които ще продължи да записва, и желанието на феновете му отново да го видят на сцената, Трифонов не смята да прави нови концерти.

„Сегашното ми амплоа малко изключва това“, обясни той. Приемал политиката със същата отговорност, с която навремето е излязъл да пее под дъжда на стадион „Васил Левски“.

Освен всичко друго от разговора с Маестрото стана ясно, че Трифонов май се мисли за безгрешен.

„Никога не ми е било водещо да ме харесват, но винаги съм постъпвал правилно!“, отсече той. След това пак уточни, че е имало моменти, в които е грешал. Единственото нещо, което уж бившият шоумен спомена за управлението на страната ни, е свързано с въвеждането на еврото като официална валута в България. Според него с времето хората ще оценят този ход като правилен, защото в нашата страна ще започнем да живеем със стандарта, с който живеят всички страни, в които се разплащат с евро.

В момента изглежда мислите на Трифонов са заети основно с предстоящите 4 поредни концерта на „Ку-ку бенд“ със Софи Маринова в „Арена София“. Това са първите артисти в страната ни, които успяват да напълнят за 4 поредни вечери тази зала, която е най-голямата в страната ни. Слави решил да купи за въпросните събития нови инструменти за своите музиканти, макар че те и без това разполагали с най-доброто в световен план. Той обаче искал нещо извънредно за тях. Питал изкуствения интелект къде може да намери най-хубавите китари в света и той го „изпратил“ при германския майстор Йенс Ритер, с чиито инструменти навремето свирел Принс, а днес клиентка му е Лейди Гага. Слави показа 4 китари, които вече е купил от този майстор.

Проверка сочи, че една от тях се предлага за близо 15 000 евро или 30 бона. Предстояло да купи още два инструмента, които ще са по-скъпи, защото ще се изработят в единични бройки само за „Ку-ку бенд“.

„„Ку-ку бенд“ ми липсва! Разговорите, Годжи, Краси… ти, който винаги си екзактен!“, призна Слави пред Евгени. Феновете му в социалните мрежи се втурнаха да го молят за нов концерт, но засега ще трябва да се задоволяват само с песни на запис. Дългия се зарече да продължава да прави нови парчета.

