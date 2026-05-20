Антон Кутев за правилника на НС: По никакъв начин не ограничаваме опозицията

Това не е ново - това са правилата, които важаха преди 4-5 години в Народното събрание. Това заяви преди медиите депутатът Антон Кутев по отношение на предложените от тяхната парламентарна група промени в правилника за работата и дейността на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

"Целта ни е парламента да не се занимава с кухи неща, да не правим безсмислени спорове, а да се фокусираме върху правеното на закони. По никакъв начин не ограничаваме опозицията", каза още той.

"Всички, които въвеждаме неща в правилника бяха валидни до 2021 година. Всички свободи, които губят са добавени след 2021 г. и резултатът е, че парламентът имаше рейтинг 7%. Затягайки малко реда в Народното събрание, ще върнем рейтингът на парламента, занимавайки се със законодателство", каза още Антон Кутев.

Кутев заяви, че с промените се цели да се ускори приемането на закони.

"Ще ви направя равносметка колко закони в 51-ото Народно събрание са написани и не са приети", каза депутатът и допълни, че ако един закон не се приеме дълго време, той отпада - не отива автоматично в новото Народно събрание, ами трябва някой да го внесе отново.

Депутатът коментира и идеята на "Прогресивна България" временни комисии да се внасят с 48 подписа.

"48 подписа не са непреодолимо много. Няма никакви проблеми да се съберат. 48 подписа са нещо, което е приет стандарт в парламента", смята Кутев. Той отчете, че тези 48 подписи за две парламентарни групи са непреодолими, но за други две не са.

Предистория

Вчера промените в правилника на НС се превърнаха в ябълка на раздора между управляващи и опозиция - малцинството обвини властта, че се опитва да го заглуши. От "Продължаваме Промяната" заявиха, че в качеството си на управляващи "дори Бойко Борисов и Делян Пеевски не са се опитвали да ограничат така правата на опозицията". От ГЕРБ обявиха, че предложените промени рискуват да превърнат парламента в "гумен печат на Румен Радев".

Какви са предложенията?

"Прогресивна България" предлага промени в новия правилник за работа на Народното събрание. Временна комисия подготвя правилника, а дотогава се прилага старият. В "деня на опозицията" (всяка първа сряда), когато се вкарват точки без комисии, няма да се провеждат изслушвания на министри. Предлага се временни комисии да се създават само с подкрепа на 1/5 от депутатите (48 подписа), като такава численост има само "Прогресивна България".

Искат да отпадне ограничението министрите да отлагат отговор на устен въпрос до два пъти, както и изискването при неотговор в 10-дневен срок да се явяват в НС и да обясняват. Съкращава се и времето за изказвания: от 5 на 3 минути при второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Реплика ще е позволена само към депутати от други групи. Законопроектите и докладите ще се получават 24 часа по-рано вместо 72, а отпада и задължението институции да предоставят документи на депутати.

След края на заседанието днес депутатите се събират на комисия, на която ще бъдат обсъдени и гласувани предложенията.

