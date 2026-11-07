СКАНДАЛ! Lamborghini Urus за 300 бона яхна Георги Цонев - синчето на кошаревския свидетел и бивш кмет на Гурково Мариан Цонев (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ) Мафиотският наследник и престъпният му баща през януари т.г. пребиха човек, уличил ги в купуване на гласове https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandal-lamborghini-urus-za-300-bona-yahna-georgi-conev-sincheto-na-kosharevskiya-svidetel-i-bivsh-kmet-na-gurkovo-marian-conev-ekskluzivni-snimki-3/205413 Crimes.bg

Георги Цонев - синчето на бившия кмет на Гурково и настоящ кошаревски свидетел на МВР Мариан Цонев, беше изловен да кара ултра скъп джип Lamborghini Urus за 300 бона в евро по улиците на една от най-бедните общини в България.

Келешът и побойник, който заедно с престъпния си баща през януари т.г. преби човек, демонстрира ултра висок стандарт на живот, въпреки че официалните доходи на фамилията трудно биха могли да се докажат пред НАП, прокуратурата и другите контролни органи.

Тъкмо обратното - според един от най-големите работодатели в Гурково Кольо Атанасов, който преди дни бе задържан по фалшивите показания на Мариан Цонев и после освободен без никакви обвинения, бившият кмет Цонев, заедно с цялото му домочадие, са натрупали милионите си изцяло от престъпна дейност, рекет, изнудване, кражби от обществени поръчки и търговия с влияние. Бизнесменът нарече Цонев мафиот и се закани, че е готов да докаже думите си.

В потвърждение на това, през януари 2026 г. Георги Цонев, баща му Мариан, заедно с цяла тайфа гардове пребиха съгражданина си Димитър Стоилов, който е свидетел как криминалното семейство е купувало гласове на местните избори. Човекът е бил преследван със същото безумно скъпо Ламборгини по улиците на Гурково и завлечен във фуражен склад, където са го били и заплашвали да оттегли показанията си.

През 2024 г. пък стана ясно, че Мариан Цонев е купил друг луксозен джип, този път Мерцедес, и го е дал на вече бивш депутат да се вози с него на аванта.

По думите на хора от Гурково, местното население е пропищяло от дерибействата на Георги, баща му Мариан и цялата им фамилно-мутренска пасмина. Вместо да защити хората от набезите им, МВР им е разпънало мощен чадър и те на практика са недосегаеми за закона.

“Откакто станаха кошаревски свидетели на МВР, в Гурково няма живот. Заканили са се да изколят всички, които някога са си отваряли устите за престъпленията им. Щом посегнаха на Кольо Атанасов, какво остана за нас? Държавата е в ръцете им, с мръсните си пари купиха цяло министерство. Освен да се изселим, друг изход за нас няма”, ожали се жител на Гурково пред редакцията ни.

Източник: crimesbg.com