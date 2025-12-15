СКАНДАЛ! Кога Димитър Маджаров ще бъде съден за спекула с менте сирене и кашкавал? Дъщеря му Станислава е видна любителка на обрязани п€ниси https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandal-koga-dimitar-madzharov-shte-bade-saden-za-spekula-s-mente-sirene-i-kashkaval-3/180154 Crimes.bg

Спекулата с цените на насъщни за българина храни е във вихъра си, а не след дълго хората ще се затруднят да си купят дори кило кашкавал и бучка сирене, прогнозират финансови скептици. Точно сега е времето, когато КЗК, НАП, БАБХ, а защо не и службите към МВР да се събудят от сън и проверят как шепа тарикати стават милионери на гърба на изнемогващото население.

Един от първите, в чиито заводи е крайно време държавните органи за нахлуят по неотложност е стария далавераджия Димитър Маджаров, изплакаха животновъди, с които той се гаври десетилетия наред.

През пролетта на тази година Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ санкционира млекопреработвателите „Димитър Маджаров-2“ ЕООД и „Милки груп био“ ЕАД заради нелоялна конкуренция и заблуда на потребителите. Констатацията, че в предлаганото от тях овче сирене „Димитър Маджаров“ и „Саяна“ е открито краве мляко, е от преди две години, но КЗК излиза с решение на 17 април 2025 г. По силата на същото, първата фирма с регистрация в Пловдив, е глобена с 46 018 лв., което е 0,1% от размера на нетните й приходи от продажби за 2023 г.

Глобата е обидно малка на фона на мащабното престъпление и откровена гавра с трапезата на нашенеца. Зад витиеватите обяснения на антимонополната комисия стоят зловещи констатации. Дъртият милионер е пробутвал краве сирене за овче и така е спестил десетки хиляди левове.

Овчето сирене и кашкавал винаги са били деликатесни продукти, а цените им си ги бива. Усетил, че може да прави хората на балъци, фабриките на Маджаров влагали минимални количества овче мляко, а вместо това бухали краве. Ако вярваме на сигналите, дошли в редакцията, много от партидите пък били директно фалшиви и следвало да минат в графата “имитиращ продукт”, т.к. в състава им се мъдрели главно отровните палмови масла и млечен прах.

Както пловдивската медия „Марица“ писа, КЗК се самосезира и започна проверка след сигнал на "Сдружение за достъпна и качествена храна", за несъответствия в съдържанието на четири вида овче сирене, предлагани в търговската мрежа. Преди това от Сдружението са тествали произволно избрани от рафта партиди, които са произведени в млекопреработвателните предприятия. Пробите бяха изпратени в лаборатория в Хърватия, определена поради използването на акредитиран метод за откриване на казеин от краве мляко в млечни продукти от овче, козе, биволско мляко и смеси от тях.

В резултат от проведените лабораторни изпитвания в две от пробите е установено наличие на краве мляко. Става въпрос за овче сирене „Саяна“ със съдържание 63 ± 7,55% краве мляко и овче сирене „Димитър Маджаров“ със съдържание 7 ± 0,84% на краве мляко.

Именно заради противната схема, заводът „Димитър Маджаров“ извивал ръцете на десетки дребни животновъди, изкупувайки млякото им за жълти стотинки години наред. Той бил един от виновниците отрудените стопани да изливат млякото си пред сградата на земеделското министерство като отчаян вопъл държавата да си влезе в ролята.

За тяхно нещастие, нито един от земеделските чиновници през годините не си е мръднал пръста, т.к. десетки оядени администратори са на хранилка при пловдивския млечен бос, повдигнаха завесата антикорупционни изследователи. Логично, като галеник на всяка власт, той и семейството му никога не са били закачани.

За сега единствено от КЗК защитават обществения интерес, гонейки до дупка разбогателия олигарх. Припомняме, че през 2020 г. Комисията отново го тресна с глоба за това, че лъже потребителите и продава кисело мляко по БДС в считани за отровни опаковки от полипропилен.

Освен измамник, Димитър Маджаров е и едно от грозните лица на омразата срещу хората от турски произход, сочат новинарски публикации. Той е може би единственият човек у нас, за когото се твърди, че е подкупвал съдии за да открадне двете си внучета от баща им, който е етнически турчин. По съдебен ред той забранява дечицата да носят бащините си фамилии, твърдейки че за него е срамно да отглежда мюсюлманчета. Той забранява на наследниците си да празнуват типичните за бащината си вяра празници и обичаи, а зет си псува грозно, за което последният е завел поредица дела.

Маджаров те се посвенил в сградата на българския съд да крещи по зетя: „Да те е.а в турчина долен! Да е.а и вашата нация турска!“, припомнят втрещени заседатели по делото.

В същото време дъщеря му Станислава, която върти бизнеса му, е изявена почитателка на обрязани мъжки атрибути, принадлежащи именно на хора, вярващи във Всевишния. Освен, че бащата на децата й е български турчин, мъжът с когото му слага рога също е мюсюлманин. Казва се Сердар и дълго време е слугувал на фамилията, продавайки млечните им продукти в Германия, разкрива сайтът show. Последният й известен тъпкач пък е милионер от Дубай. Него обаче Димитър Маджаров одобрявал и приветствал, т.к. обрязаният богаташ лично се бил откупил пред бъдещия си тъст със солидна сума кеш и дори го завел в 7-звездния оазис на лукса хотел Бурж Ал Араб, където отсядат само звезди от ранга на Дженифър Лопес, Леонардо ди Каприо и Анджелина Джоли и където една нощувка е от порядъка на няколкостотин хиляди долара.

Близки до семейството силно се надяват този път най-накрая във фамилията Маджарови да се възцарят мир и любов. Припомняме, че трудно доверчивият Маджаров не само не случи на зет, ами и синът му избяга от него.

