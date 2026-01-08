ВОДЕЩИ ТЕМИ

Продавачка: От 3 дни нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева

От 3 дни нямам евро в касата, не е в нас проблемът, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева. Това сподели пред ФОКУС продавачка в хранителен магазин в София.

"Въвежданото на еврото не ме притеснява, работя спокойно и с двете валути, проблемът е, че едни и същи хора идват, за да си обменят парите - пазарувайки и получавайки рестото си в евро", разказва тя. 

По думите й това е причината в касата на магазина да няма пари в евро още от 5-ти януари.

