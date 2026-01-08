Иван Хиновски: Големият проблем е надеждността на електроразпределителната мрежа

Проблемът е надеждността на електроразпределителната мрежа. Цялостен режим, такъв, какъвто, например навремето изпитвахме породи липса на мощности, цели окръзи се изключваха, за да се поддържа баланс, в случая такива режими не може да имаме. Но локални спирания на електрозахранването е много вероятно да се случат, особено при дъжд и силен вятър. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум.



Той уточни, че при това положение дори и да има достатъчно електроенергия за захранване, проводниците прекратяват връзката с централите, които ги снабдяват с електроенергия, и с подстанциите респективно.



"При една ниска до средна аварийност, аз лично не очаквам внос на електроенергия", каза Хиновски и допълни, че според него може да има недостиг, но той ще бъде локален.



"Той не може да бъде централен, т.е. от липса на генериращи мощности", подчерта той.

