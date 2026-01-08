Гробищната мафия пак вилнее в София – строшиха над 200 паметни плочи

Гробищната мафия в София, ръководена от ромския барон от Филиповци Коце Алексиев – Дон Коце, най-вероятно стои зад поредицата от масови вандалски актове на Централните софийски гробища и гробищния парк в „Малашевци“. В последните дни на 2025 г. при няколко организирани набези над общинските гробищни паркове в София неизвестни засега вандали изпочупиха над 200 паметни плочи на гробове. По груби сметки на представители на столичното предприятие „Гробищни паркове“ щетите от потрошените мраморни плочи надхвърлят 500 000 лева.

Серията вандализми в Централните софийски гробища и в гробищния парк в „Малашевци" се разследват от „Криминална полиция" на Второ РПУ, а ченгетата са категорични, че оскверняването на гробовете не е дело на хулигани безделници, а е част от организирана атака над местата за вечен покой от представители на софийската гробищна мафия.

„Вандализмите стартираха в нощта на 10 срещу 11 декември, когато 6-7 човека проникнаха на територията на Централните гробища и потрошиха с чукове около 150 мраморни плочи в най-новата част на гробищния парк. Дни по-късно последва нападение над гробищния парк в „Малашевци“, при което бяха счупени около 30 мраморни плочи, а навръх Коледа отново беше регистриран масов вандализъм на Централните гробища с осквернени между 20 и 30 надгробни плочи“, разказва столичен полицай от Второ РПУ. Според думите му вандализъм с подобен мащаб никога досега но се е случвал на Софийските гробища. Парковете за вечен покой в столицата се охраняват от общинското дружество „Егида".

Запознати с течащото разследване подозират, че варварското оскверняване на гробове в София е свързано с разбитата преди няколко месеца схема за авансово купуване на гробни места, движена от ромския барон Коце Алексиев и две частни погребални агенции. Тарикатите подавали молби от фиктивни близки на мними покойници до общинското предприятие „Гробищни паркове“, откъдето одобрявали менте погребенията срещу плащане на официална такса. Гробното място за вечни времена струва 570 лева. Веднъж придобити с измама, празните гробни парцели се препродаваха от траурни агенции, които прибираха от опечалени близки на починали хора между 15 000 и 20 000 лова.

Смята се, че по този начин през последните З-4 години са заграбени над 1 500 гробни места на Централните гробища, които са били препродавани по няколко пъти.

„Настоящият директор на столичното общинско предприятие. „Гробищни паркове" Румен Димитров преустанови авансовата продажба на гробищни парцели на траурни агенции и уволни над 40 служители, като даде на прокуратурата и бившите шефки на предприятието Райна Божичкова и Яна Паскалева. Заради това основната версия за масовите вандализми е отмъщение на гробищата мафия“, коментира столичен криминалист.

Заподозреният като инициатор на масовото трошене на надгробни мраморни плочи Коце Алексиев – Дон Коце от години е сочен като двигател и на друга преустановена престъпна схема - търговия с откраднати от запустели гробове и впоследствие преправени от каменоделци паметни плочи и паметници.

„Допреди няколко месеца буквално всяка вечер гробарите на Дон Коце изнасяха нелегално от гробищата мраморни паметници и плочи от запустели гробове с мотив, че им е платено от близките на покойника за почистване на паметната плоча. Паметниците се откарваха в „шоурума“ на Коце Алексиев, разположен на територията на Софийските гробища, и след заличаването на имената на починалия се продаваха наново на близките на наскоро споминал се човек“, разкриват служители на общинското предприятие „Гробищни паркове“.

Само преди три месеца директорът на „Гробищни паркове“ Румен Димитров съумя да изгони от общинския терен фирмата за каменоделски услуги, равнения и реставрация на стари гробни места на Дон Коце, а запознати твърдят, че това решение е коствало загуба на милиони левове на ромския барон и на две траурни агенции, с които той работи - „Мира“ и „Покой“. За гнусния бизнес със смъртта, който се върти от години от гробищната мафия в София, се носят легенди. Отдавна е публична тайна, че хората на Дон Коце са изравяли покойници още в нощта след погребението им, като ромите са вадели златните зъби на погребаните, събличали са им дрехите и са прибирали вещите, с които са погребани - брачни халки, часовници, запалки, химикалки. Даже цветята, оставяни от скърбящите, са били продавани на половин цена на цветарските магазини. Според грубите изчисления бизнесът със смъртта носи над 15 милиона лева годишно на гробищната мафия, като в сметките не влиза дейността на крематориума – златна мина за мафията.

„Масовото трошене с чукове на паметни плочи на покойници дойде малко след като предприятието за изработка на паметници, барелефи и каменоделски услуги на Дон Коце беше принудено да напусне територията на Централните софийски гробища и ромската гробищна мафия беше лишена от възможността да деребейства и рекетира опечалените близки на покойници. Има съмнения, че охранителите от общинското дружество „Егида“ умишлено не са се намесили, за да предотвратят масовия вандализъм, и сега на дневен ред стои въпросът дали охраната на гробищните паркове да не бъде поверена на частна фирма“, коментират служители на „Гробищни паркове“.

Източник: Уикенд