Корупция за милиони се вихри покрай коледните базари в София Някой прибрал близо 5 милиона лева от наеми на гърба на Столичната община https://crimes.bg/kriminalno/korupciya-za-milioni-se-vihri-pokray-kolednite-bazari-v-sofiya-3/181924 Crimes.bg

Софийската районна прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще разследва управители на общински търговски дружества заради двата най-големи коледни базара, които се провеждат в сърцето на столицата. Става въпрос за Немския коледен базар на площад „Александър Батенберг“ до Народното събрание и „София Кристмас Фест“ в парка пред НДК, които по традиция сне провеждат всяка зима в периода от 15 ноември до 6 януари.

Разследването е свързано с постъпили в началото на декември няколко сигнала за корупция в особено големи размери срещу неназовани засега служители в Столична община. В сигналите срещу общинските дружества се твърди, че хазната на София е ощетена с близо 5 млн. лева от наеми на търговски площи за коледните базари, които са прибирани от частници, вместо от Столична община.

„Оказва се, че парковите пространства в центъра на София, където се провеждат коледните фестивали, се отдават под наем не от Столична община и от общинските пазари, а от частни дружества, които плащали мизерни суми на София и прибират за себе си огромните печалби“, разкрива запознат със схемата.

В един от сигналите, подадени в КПК се твърди, че Столичната община не е организирала търгове за избор на организатор на коледните базари в центъра на София, а договори се сключвали на тъмно и по непрозрачен и миришещ на корупция начин. Така в общинската хазна постъпвали мизерни суми, а милионите отивали в джобовете на частници.

„За наем на дървена къща на някой от двата коледни базара в центъра на София се иска между 10 и 15 000 лева за период от 40 дни. На Немския коледен базар са разположени 130 дървени същи, а на базара пред НДК търговските обекти са над 250 на брой. Тоест само от наеми на обществени пространства организаторите са прибрали над 4.5 млн. лева, освен това са усвоявали нерегламентирано и пари от спонсори на събитията, вместо тези постъпления да влизат в Столична община.

Твърди се, че срещу Немския коледен базар имало недоволство и от страна на МВР, като началникът на СДВР Любомир Николов дори настоявал базарът да бъде затворен след кървавите събития по време на протеста срещу кабинета на 1 декември. Тогава маскирани и въоръжени провокатори вилняха на бул. „Дондуков“, потрошиха офис на ГЕРБ и опитаха да подпалят централата на ДПС на ул. „Врабча“.

Според оперативни данни, с които МВР разполага, хулиганите са крили бомби и хладни оръжия в две от къщите на Немския коледен базар със съдействието на частни охранители. Охраната и на двата коледни базара се осъществява от дружеството „БГ Секюрити“, зад което стои хулиганската групировка „София Запад“.

„Мотивът на СДВР за затварянето на Немския коледен базар пред Народното събрание беше свързан с нарушението на наредбата по време на протести да не се продава алкохол. Напук на всички правила за провеждането на протести, на коледния базар се продаваха червено греяно вино, наливна бира и даже твърд алкохол“, твърди полицейски източник.

Коледните базари в центъра на София привличат стотици хиляди туристи, макар цените да са космически. Картонена чаша от 200 мл. червено вино струва 7 лева, чаша наливна бира също е 7 лева, кюфтетата и кебапчетата са по 5 лева, а цената на хотдога е 14 лева. За жалост, големите печалби не отиват в хазната на София, а участници, макар коледните базарите да завземат обществени пространства в сърцето на столицата и да лишават столичани, а и гостите на София от възможността за спокойна разходка в парковите пространства.

Източник: Уикенд