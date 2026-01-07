Рулетката на Радев няма да роди правителство в този парламент. Изборите са на хоризонта

На 6 януари президентът Румен Радев заяви, че "възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група, но както знаете, партиите още са в почивка.“



Кога точно ще бъде връчен първият проучвателен мандат за съставяне на ново правителство, предстои да научим, но има стъпки и изводи, които са несъмнени и към днешна дата.



ПЪРВИЯТ МАНДАТ - ГЕРБ няма да участва в съставянето на друг кабинет



Първата политическа сила, която ще получи мандат за правителство, е ГЕРБ-СДС. Така е по Конституция, а в изпълнение на основния закон държавният глава първо проведе консултации с парламентарно представените сили.

На 15 декември той прие на „Дондуков“ 2 зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева, която ясно заяви, че ако първата по численост парламентарна група получи мандата, той ще остане без реализация. „Няма да участваме в съставянето на друг кабинет. Има нужда от рестарт на публичното доверие. Ние сме тези, които подадоха оставка. Призоваваме да определите дата за избори.“

И още: „В пленарна зала опозицията в лицето на пет партии не успя да събере 121 гласа, за да свалят това правителство. Това правителство носеше с чест отговорността си ДОТУК“

Още преди консултациите при президента лидерът на партията Бойко Борисов бе категоричен: „В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада. За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл“.

А това вече е ясен знак - Борисов засилва партията към предсрочния вот, на който ще се бори отново за място на върха „На тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ. Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила".

Накратко: първият мандат за съставяне на правителство след оставката на „Желязков“ няма да се реализира.



ВТОРИЯТ МАНДАТ - за ПП-ДБ ново управление в текущия парламент е невъзможно



По Конституция Радев ще трябва да връчи втория мандат на следващата по големина парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ПП-ДБ.

На срещата на „Дондуков“ 2 по време на консултациите Асен Василев заяви много ясно: „Ново управление в текущия парламент е невъзможно и силно нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела Борисов-Пеевски и знаем, че свалянето от власт на правителството е само първата стъпка“ .

Впрочем тогава провокативен въпрос към Радев отправи лидерът на ДСБ Атанас Атанасов – „С президента или с конкурента разговаряме?“. Ясен отговор нямаше: „Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в предизборна кампания“.

Освен изявленията на лидерите да погледнем и фактите: шестият вот на недоверие към правителството бе гласуван минути след като премиерът Росен Желязков обяви предстоящото оттегляне. Въпреки това вотът не успя, което дебело подчертава следния факт: опозицията в 51-вото Народно събрание не може да състави алтернативно правителство.

Ситуацията би била по-различна, ако силите си обединят ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, което изглежда изключено и на теория, и на практика. Дори да съберат броя на депутатите си, двете коалиции ще трябва да търсят и други партньори за постигане на мнозинство.

Освен това след мащабните протести партиите от коалицията ПП-ДБ смятат, че са на гребена на вълната. Асен Василев – лидерът, чийто стил рязко се отличава от този на подалия оставка Кирил Петков, лансира дори амбициозната цел съюзът да спечели мнозинство от поне 121 депутати. Засега това изглежда невъзможно, но са ясни две неща: ПП-ДБ се стреми към първото място; Асен Василев не иска колаборация с ГЕРБ при никакви условия. Василев, който стана водеща фигура в бунта първо срещу бюджета, след това – срещу правителството, има интерес да отиде на избори. Там той ще доказва лидерството си. Василев мрази ГЕРБ, Борисов, Пеевски, статуквото. Той и Ивайло Мирчев втвърдиха тона, засилиха агресията, настроени са реваншистки.



Накратко: вторият проучвателен мандат е напълно обречен.



ТРЕТИЯТ МАНДАт - последна писта към предсрочните избори



Третият мандат президентът може да връчи на парламентарна група по свой избор – това може да е третата по численост, а може и да е последната. Според духа на Конституцията държавният глава преценява коя политическа сила, представена в НС, има най-големи шансове да реализира последния, кризисния мандат.

Радев едва ли ще се спре на „Възраждане“, чийто шанс да привлече партньори клони към нула.

По-скоро изненадващо бившият вицепремиер Николай Василев прогнозира (5 януари), че ново правителството може да стане в рамките на този парламент. При това - както с първия или втория мандат, които са за ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, така и с третия, който се определя от президента. Защото „все се пак ще е още по-трудно да се направи правителство след избори към този момент. Дълги години ни чакат сложни конфигурации, но това е то демокрацията.“

Николай Василев е прав, че след изоборите трудно ще бъде съставянето на правителство, но очакванията му това да се случи в този парламент, граничат с илюзия. Защото партиите вече са се позиционирали като за война и мирът като компромис за преодоляване на кризата не влиза в техните сметки. Изборите са лоши за страната, но са средство за новото партийно преподреждани, което неистово търсят опозиционните партийни лидери.

Пиар експертът Нидал Алгафари също не отписва 51-вото Народно събрание. Според него третият мандат може да се реализира, ако мандатоносителят предложи правителство „без ярки политически личности освен малък брой от коалицията на мандатоносителя.“ Как това може да се случи на практика? Нима има личности, които да стават за управление и да не са партийно оцветени? В последните години такъв вариант бе предложения от ГЕРБ кабинет с проф. Габровски. Чудесен вариант, но пропилян от политическото късогледство на партийната прослойка в НС. Е, кой човек с авторитет и име ще се съгласи да се хвърли в огъня, всички да го плюят и тричат и той да води кабинет в този парламент?

Все пак да разсъждаваме - коя може да е парламентарната група, която да получи третия мандат и да успее с правителство?

Да речем, че Радев се спре на БСП. За да се стигне до успешен финал обаче, лидерът Атанас Зафиров трябва да разговаря и с Бойко Борисов и с Делян Пеевски, а резултатът да прилича на редовното правителство, което си отива. Няма как да стане!

Или Радев да даде мандат на ИТН, която ще трябва да направи същото.

За най-малките парламентарни групи успех с третия мандат, ако им бъде връчен, е мисия невъзможна. Едно очакване, че МЕЧ или „Величие“ ще получат шанса, е повече от наивно. То е авантюристично.



В тази ситуация и самият президент Радев играе агресивно и конфронтационно и тика партиите към войнстващи избори, които за пореден път ще отвратят избирателите. Това обслужва неговата концепция - партийната система е изчерпана, лидерите са провалени, идва моето време, която той системно налага от години. Радев не се стреми към търсене на съгласие и съставяне дори на компромисно правителство в този парламент, което би трябвало да бъде мисията на един отговорен държавен глава. Той прави точно обратното - и днес атакува партиите в парламента, с което минира дори зрънце на съгласие между тях.

Така че да се мисли за съставянето на кабинет в конфигурация, която познаваме от последните 11 месеца или близка до нея, изглежда напразно.

България тръгва към поредните безмислени и вредни предсрочни избори, а президентът скоро трябва да стартира скучното и безрезултатно завъртането на рулетката.

Изненади при нейния ход изглеждат изключени.

