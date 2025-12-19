Разследват Васил Божков в Италия за 300 техни артефакта в колекцията му

Прокуратурата в Италия разследва Васил Божков за 300 антични ценности от колекцията му, които Рим ще иска да бъдат върнати там, съобщава изданието "Ла Република". Става дума за артефактите, които бяха иззети от Божков през 2020 г. Те се съхраняват в Националния исторически музей.

Сигналът за римските предмети е дошъл от българските власти, отбелязва изданието. Прокуратурата в Рим е реагирала незабавно, като е изпратила в София екип на карабинерите за опазване на културното наследство, координиран от полковник Паоло Бефера. След внимателна работа по анализ и експертиза, са отпаднали всички съмнения за автентичността на находките. Според италианските власти тези 300 предмета не би трябвало да се намират там, Божков ги е притежавал незаконно и са откраднати от националното историческо и културно наследство на страната. Поискано е връщането им в Италия.

"От тази находка започва разследването на прокуратурата в Рим срещу Васил Божков, българския олигарх, наричан „Черепа", който в продължение на години е доминирал хазартния бизнес в страната си, дълго време е бил считан за най-богатия човек в България и е заподозрян от САЩ, че е поддържал връзки с руски политически среди, за да влияе на политическия живот в страната си. На 68 години Божков не е маргинална фигура. Името му е в центъра на някои от най-важните разследвания за корупция и укриване на данъци в България. Той е посочен от българския прокурор Ангел Канев като близък до Евгений Пригожин, покойния шеф на руската наемническа група „Вагнер", и според Министерството на финансите на САЩ е заподозрян в поддържане на връзки с Москва, за да повлияе на политическия живот в страната си. Обвиненията поставят случая му далеч извън националните граници", пише "Ла Република". Така Божков вече фигурира и в документите по италианско разследване за антиките му. То е координирано от помощник-прокурора Джовани Концо и прокурора Паоло Франческо Маринаро.

Васил Божков в съда

Колекцията на Божков всъщност е много по-голяма и включва над 7 хиляди антични произведения от различни части на света. За италианските магистрати обхватът е ограничен до тези 300 артефакта, считани за неразделна част от италианското археологическо наследство. Очаква се резултатът от българското разследване, за да се пристъпи към тяхното връщане.

"От 90-те години на миналия век Божков е свързан с икономическа империя, изградена между бизнеса, политиката и подозрителни криминални връзки. Роден през 1956 г. във Велинград, завършил математика в Националния икономически университет в София, той вече е бил известен на службите за сигурност на комунистическа България за незаконни хазартни дейности от средата на 80-те години.

След промяната на режима през 1989 г. той създава мрежа от обменни бюра, след което разширява дейността си в хазартния сектор, строителството и футбола. От 1999 до 2006 г. е собственик на ЦСКА София, а през 2019 г. придобива и историческия съперник Левски. През 2011 г. името му се появява в телеграма на американското посолство в София, публикувана от WikiLeaks, в която се анализират връзките между бизнеса и организираната престъпност в България. След национализирането на неговата Национална лотария през 2020 г., Божков – тогава в самоизгнание в Дубай – основава политическа партия, Българско лято, която обаче не успява да влезе в парламента. За прокуратурата на столицата обаче проблемът остава друг: да върне в Италия артефактите от древна Рим", описва биографията му италианското издание "Ла Република".

Точно преди месец службите и съдебните органи в няколко европейски държави с водеща роля на Софийската градска прокуратура разбиха най-мащабната международна престъпна мрежа за трафик на антики. Иззетите артефакти са оценени на над 1 милиард щатски долара.

