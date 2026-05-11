Омбудсманът Велислава Делчева стартира кампания „Живот и здраве да е“ за възрастните хора

На 12 май 2026 г. (вторник) от 11.00 ч. в столичния пенсионерски клуб на бул. „Димитър Петков" № 72, вх. „В", ет. 1, омбудсманът Велислава Делчева ще се срещне с възрастни хора и заедно ще дадат старт на кампанията „Живот и здраве да е", подкрепена от специалистите на лаборатория „Рамус".

Инициативата акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания, сред които сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, хроничната обструктивна белодробна болест и диабетът.

Фокус ще бъде поставен върху навременните изследвания и ранната диагностика, които дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот.

По време на срещата гражданите ще могат да поставят всякакви въпроси, свързани с доходи, високите цени, достъпа до здравеопазване, проблемите при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК и ще бъдат консултирани от омбудсмана и експертите на институцията.

