Стилиян Петров: Каузата е това, което ни събира

Стадион "Лазур" в Бургас отново ще се превърне в сцена на съпричастността и надеждата. На 6 юни второто издание на благотворителния мач на фондацията на Стилиян Петров ще събере футболни легенди и известни личности в подкрепа на хората с онкологични заболявания.

В интервю за предаването „Говори сега" по БНТ бившият национал разказа за личната си мотивация и за смисъла на инициативата, която обединява спортната общност и обществото.

"Надежда за живот - това е най-простото и най-важното. Аз имах възможността да се боря за моя живот и знам колко е трудно, през какви препятствия минаваш като човек и като семейство", сподели Петров.

Той подчерта, че каузата не е само финансова, а преди всичко човешка.

"Не всеки търси пари. Много хора имат нужда от морална подкрепа, от съвет, от това някой да бъде част от техния път. Понякога говориш със семейство, чието дете се бори за живота си и има нужда от огромна сума за кратко време - много е трудно дори да намериш правилните думи. Когато преминах през лечението, получих подкрепа от милиони хора. Но има семейства, които се борят сами - това е най-трудното. Искам да им покажа, че е възможно. Няма да е лесно, но има надежда."

Сред имената, които ще се включат в благотворителния двубой, са Мартин Камбуров, Валери Божинов, Емил Кременлиев и волейболната легенда Теодор Салпаров, като Петров подчерта, че каузата обединява хора от различни спортове.

„Каузата е това, което ни събира. Всички знаем колко е важно да помогнем и да бъдем съпричастни с хората, които се борят с онкологични заболявания. Искаме да покажем, че не са сами", каза още той.

Бившият капитан на националния отбор говори и за личната си мотивация, преминала през най-тежките моменти в живота му.

„Когато ме диагностицираха, животът ми се обърна. Тогава разбрах какво е най-ценното - да бъдеш баща, съпруг, да се събудиш сутрин. Имало е моменти, в които не знаех дали ще има утре за мен. Това ме мотивира да не се предавам и да давам надежда на другите. Елате и дайте надежда. Нека покажем, че сме заедно и че можем да помогнем. Дори да не сте на стадиона, можете да бъдете част от каузата."

Благотворителният мач ще бъде излъчен пряко по БНТ 3, като средствата от събитието ще бъдат насочени към подпомагане на хора в нужда, включително и на бившите национали Петър Хубчев и Любослав Пенев.

БНТ, „Говори сега"