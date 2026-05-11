Кръчмите фалират, клиентите избягаха заради цените резачки

Софийските ресторантьори са изправени пред сериозна криза, след като масовият отлив на клиенти принуди много обекти да преустановят дейност. Основната причина за празните салони в петък вечер са драстично надутите цени, които направиха посещението на заведение невъзможно за близо 90% от хората. На фона на настояванията на Ричард Алибегов за ниско ДДС, браншът бе ударен от бойкот, като столичани масово пренесоха празненствата си у дома и замениха ресторантските блюда с домашна храна или по-евтина бърза закуска.

Освен високите цени, качеството на предлаганите продукти също се превърна в повод за недоволство. Клиентите се оплакват от стара храна и пестене от грамажа дори в луксозните вериги, което отблъсна дори и по-заможните посетители. Тази ситуация принуди част от собствениците на заведения в центъра на София да направят рязък завой, като за първи път започнаха да намаляват цените в менютата си в опит да върнат хората по масите. Салати, които доскоро са стрували по 12-13 евро, вече се предлагат на двойно по-ниски нива в някои обекти.

Въпреки опитите за корекции, експертите предвиждат, че около 15% от заведенията ще фалират до края на годината. В момента картината в столицата напомня на ковид кризата – полупразни ресторанти и сервитьори, които се борят за всяка поръчка. Докато браншът се опитва да се справи с последиците от „собствената си алчност“, бързата храна като дюнери и пици на парче остава единствената масова алтернатива за хората с ограничен бюджет и време.

Източник: Уикенд