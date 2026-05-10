Iva Ivanova
Секс афера тресе Централния софийски затвор
Зам.-шефката Пролет Николова цъфти, поливана редовно от биг боса Светослав Пенов

 

Централният софийски затвор е разтърсен от пикантна секс афера между новоназначения директор Светослав Пенов и неговата заместничка Пролет Николова. Пенов, който доскоро е оглавявал затворнически служби във Враца и Бойчиновци, демонстрира висок стандарт на живот с луксозен джип, надхвърлящ финансовите му възможности. Любовният тандем между двамата провинциални началници предизвиква сериозно недоволство сред служителите и лишените от свобода заради пренебрегване на служебните задължения в името на личните им отношения.

Напрежението в институцията ескалира след смъртта на затворника Явор Митев, който е работил в кухнята и е починал от свръхдоза наркотици. Твърди се, че Пролет Николова е успяла да потули скандалните обстоятелства около фаталния инцидент с помощта на своя приближен Ивайло Григоров, заемащ ключова позиция в ГДИН. Самият Григоров, известен в средите като Иво Синдиката, е обект на прокурорска проверка заради злоупотреби със синдикални средства, използвани за скъп алкохол, спа хотели и гориво за лични нужди.

Докато Светослав Пенов и Пролет Николова парадират с благополучие и скъпи аксесоари, в затвора се говори за масово жонглиране със законови текстове при изготвянето на пробационни доклади. Николова е обвинявана, че използва влиянието си върху надзорния състав, като дори е превърнала един от служителите в свой личен шофьор. Въпреки сигналите за корупционни схеми и липсата на контрол под ръководството на Пенов, държавното обвинение към момента не е предприело ефективни действия срещу висшите затворнически кадри.

Източник: Уикенд

