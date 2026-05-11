Рубин от 11 000 карата е открит в Мианмар - един от най-големите в историята

Долината Могок в района на Мандалай е богата на най-скъпите рубини в света.

Рубин от 11 000 карата с тегло 2,2 кг е открит в района на Могок в Мианмар – един от най-големите някога намерени в страната.

Военно зависимото правителство описа камъка като „изключително голям, рядък и труден за намиране" с „пурпурно-червен цвят с жълтеникави нюанси" и висококачествен цветови клас. Въпреки че е по-малък от подобен рубин от 21 450 карата, намерен в същия район през 1996 г., новото откритие е по-ценно „поради превъзходния си цвят, чистота и общо качество", заяви правителството, без да посочи точна стойност.

Долината Могок в района на Мандалай е прочута с уникалните камъни с цвят „гълъбова кръв" – най-скъпите рубини в света, достигащи многомилионни цени в индустрията, прославена с липсата на регулация. Регионът е бил исторически обект на борби между императори, крале и военачалници.

Лидерът на преврата Мин Аун Хлайн, положен в клетва миналия месец като граждански президент след строго ограничени избори, е сниман на първата страница на държавния вестник Global New Light of Myanmar, разглеждайки камъка в кабинета си. Мианмар е управляван от хунтата след преврата от 2021 г., който предизвика гражданска война. | БГНЕС