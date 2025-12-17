Радостин Василев изрита в гърдите и удари с юмрук депутат от ДПС-НН в пленарната зала (ВИДЕО)

Радостин Василев изрита в гърдите и удари с юмрук депутат от ДПС-НН в пленарната зала
Заради безредиците председателят на НС Рая Назарян обяви почивка
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев влезе във физически сблъсък с депутата от ДПС-НН Гюнай Далоолу в пленарната зала на Народното събрание.
На кадрите се видя, че двамата влязоха първо в словесна престрелка с остри реплики. Депутати от двете групи се опитаха да ги разтърват, но въпреки това Василев първо изрита Далоолу в гърдите, докато седеше на мястото си, а след това стана, посегна и го удари.
Междувременно министърът на енергетиката Жечо Станков говореше от трибуната. Той прекъсна изказването си, за да обърне внимание на председателстващия заседанието, че в залата са започнали да се бият.
Заради безредиците председателят на НС Рая Назарян обяви почивка до 11 ч.
По план първа точка в днешното заседание трябваше да е удължителният бюджет, но в залата беше повикан Станков за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".
