Радев се опитва да скъса опашката си, но... следите остават!

Румен Радев се разграничи публично, че организацията на фалшивата шефка на БОК Весела Лечева "Трети март" ще е неговата бъдеща политическа партия.

"Движение "Трети март", движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия", изрецитира днес стопанинът на "Дондуков" 2.

Вероятно по този начин Радев се опитва да скъса опашката си от приближените си персони, които през последните 9 години обикаляха държавата, за да събират пари за новия му политически проект. През това време до неговите джобове са стигали мощни финансови потоци от президентските му съветници и това ще стане ясно в най-скоро време.

Но не по-малко интересно е да се прочете между редовете на казаното от разделителя на нацията. До ден днешен, Радев стоеше като стълб зад гърбовете на компрометираните си съветници Копринков и Узунов.

Бранеше и се хранеше на една трапеза с Весела Лечева и половинката й Сотир Ушев, които оперират с милиони от хазартната империя "Сезам". Срещаше се с олигарси и ги награждаваше с орден Стара планина.

Сега изведнъж обяви хората, които събирали пари от негово име за измамници!

Разбира се, Радев едва ли ще стигне дотам, че да разкрие имената на кръга "Касиерите". Защото, ако го направи може някой от тях да си отвори устата и да стане страшно.

Радев много добре си дава сметка, че обратното броене за него е започнало и няма много време, ако е решил да остава в политиката. Осъзнава ясно, че за да си направи собствен проект трябва да се отърве от изгустираните си приближени, но никак няма да му е лесно, защото те пазят много нелицеприятна информация за него.

Каквото и да реши Радев оттук нататък, трябва да е наясно, че няма как да изпере безплодната си професионална биография и да започне отначало с чисто нов имидж. Защото следите остават, а те никак не са малко!

Източник: blitz.bg