Пуснаха предсрочно от затвора сина на Йоско Костинбродския Наследникът, който подготвял убийството на прокурори и е на свобода от лятото, е станал футболен бос https://crimes.bg/vodeshha-tema/pusnaha-predsrochno-ot-zatvora-sina-na-yosko-kostinbrodskiya-3/178191 Crimes.bg

Иван Йосифов, първородният син на свирепия гангстер Йосиф Йосифов – Йоско Костинбродския, тихомълком е излязъл предсрочно от Софийския затвор, където излежаваше 8-годишна осъдителна присъда за търговия с дрога и подготовка на убийства на полицаи и прокурори.

Малкия Костинбродец е напуснал затвора още през лятото, след като молбата му за предсрочно освобождаване е била удовлетворена от съда.

След тайното си излизане от затвора Иван Йосифов вече има ново амплоа той изпълнява функциите на президент и спонсор на аматьорския футболен клуб ОФК „Костинброд", а кметът на града Трайко Младенов му е предоставил за безвъзмездно ползване общинския стадион „Бенковски" и базата на футболния клуб в квартал „Маслово“, включваща административна сграда и складови помещения.

Общинският футболен клуб „Костинброд“ се състезава в третото ниво на родния футбол – в Югозападната Трета лига, а амбициите на Малкия Йоско са да вкара отбора в професионалния футбол.

Иван ръководи клуба заедно с баща си Йосиф Йосифов, който осигурява месечна издръжка в размер на около 30 000 лева. Баща и син Йосифови не пропускат мач на третодивизионния футболен клуб, който незнайно как им е поверен от кмета на Костинброд Трайко Младенов въпреки обемистите им крими досиета. Според градската мълва Йоско и синът му Иван се наели с издръжката на общинския футболен тим с идеята след време да сложат ръка върху стадион „Бенковски“ и общинските терени в съседство.

Първородният син на Йоско Костинбродския - Иван Йосифов, беше зрелищно арестуван през лятото на 2018 г. като шеф на наркобанда, подготвяла убийствата на полицаи и прокурори: Според събраните доказателства от разследването, послужили през 2021 г. като мотив на магистратите да осъдят Малкия Костинбродец на 8 години затвор, неговата наркобанда започнала да действа през януари 2018 г. Тогава Иван обединил усилията си със знаковия наркобос и силовак Петко Стоянов, някогашна дясна ръка на Стефан Бонев - Сако. Тандемът си поставил за задача да завземе пазара на наркотици в София като за целта към групата бил привлечен наказателен отряд от 8 биячи, които да „разчистят“ конкуренцията. Само за 3 месеца бригадата на Малкия Костинбродец принудила с побои дузина наркодилъри от столичните квартали „Младост“ „Дружба“ „Слатина“ и „Гео Милев“ да преминат на работа към тях.

Пласьорите на Иван Йосифов разпространявали всички видове наркотици - кокаин, хероин, марихуана и амфетамини. Тревата и синтетичната дрога били собствено производство, като фабриката за амфетамин се помещавала в мазето на изоставена къща в Костинброд.

„Групата на Малкия Костинбродец е реализирала огромни обороти от продажбата на марихуана. Всеки ден са пласирани на дребно по 1 килограм канабис. Кокаинът и хероинът са доставяни от Турция, като пратките са били координирани от Петко Стоянов. В много случаи хората на Иван Йосифов са пренасяли пратки хероин от Турция през България за Европа, като са задържали за себе си малка част от дрогата, която е захранвала родния пазар“, припомня представител на вече закритата Специализирана прокуратура съдебния процес срещу сина на Йоско Костинбродския и бандата му.

Според доказателствата, взети под внимание от съдиите, месечно бандата е пласирала 50 кила наркотици - марихуана, кокаин, амфетамин и хероин, а оборотът на наркоорганизацията е достигал 1 милион лева на месец.

Ръководителите на групата лично са контролирали снабдяването с наркотици и прекурсори, както и собственото производство, определяли са начините на разпространение, подбирали са хората, които да бъдат вербувани като дилъри. Те решавали и кои лица да бъдат наказвани физически и как. Лидерите на бандата Иван Йосифов и Петко Стоянов нерядко участвали лично в разпространението на наркотици и в наказателни акции.

Срещу сина на Йоско Костинбродския бяха повдигнати и обвинения, че подготвя убийствата на прокурори и висши полицаи. Иван договарял вербуването на наемни убийци, които трябвало да ликвидират двама прокурори - Емил Галипонов и Георги Мойсев, както и трима висши полицаи, които душели около новосформираната наркобанда. Срещу задържаната престъпна група тогава свидетелстваха трима души, сред които и Георги Семерджиев, който по-късно дрогиран помете и уби с джипа си две момичета в центъра на София и влезе в затвора с 20-годишна осъдителна присъда.

Според показанията на пътния убиец Семерджиев мократа поръчка по елиминирането на прокурори и полицаи е била възложена от Иван Йосифов през пролетта на 2018 г., като хората му търсили изпълнители за екзекуциите в Сърбия. Със задачата да осигури наемни убийци бил натоварен Вергил Славов, дългогодишен съратник на Йоско Костинбродския и разследван за няколко поръчкови убийства.

Вергил Славов прекара 3 години в затвора за екзекуцията на ромския барон от Плевен Тани Танев, който беше направен на решето на 12 февруари 2008 г. в Долни Дъбник. Дясната ръка на Йоско обаче излезе от пандиза през 2014 г., след като съдебният процес за разстрела на Тани Танев се забатачи.

Защитени свидетели на Специализираната прокуратура твърдяха, че само седмица преди да се стигне до арестите на бандата, Иван и Петко купили 3 автомата „Калашников“, с които трябвало да бъдат извършени екзекуциите. Оръжията така и не бяха открити, но въпреки това през 2021 г. Иван Йосифов беше осъден на 8 години затвор като ръководител на престъпна група, извършвала приготовления за убийства.

„Присъдата на Иван изтичаше през януари 2027 г., но през лятото той излезе предсрочно от затвора след над 5 години прекарани зад решетките и в ареста. Наложена му е забрана да напуска България, той трябва да се подписва всяка седмица в полицейското управление в Костинброд“, коментира представител на ГДИН към Министерство на правосъдието.

Неговият баща Йосиф Йосифов – Йоско Костинбродският също отдавна е на свобода, макар да беше подсъдим по серия криминални дела. През 2020 г. той беше закопчан в Солун, след като беше издирван повече от 6 години по обвинения за серия от поръчкови убийства. Йоско офейка през пролетта на 2014 г., когато беше пуснат на свобода от съда, докато срещу него се водеше процес за стрелбата срещу ромския бос Киро Японеца и отвличането на сина на президента на „Славия“ Венци Стефанов.

Йоско и бандата му от Костинброд бяха разследвани за серия мафиотски екзекуции, сред които убийството на Филип Найденов – Фатик и разстрела на гангстера от Своге Красимир Гочев – Шмид. През декември 2014 г. един от основните свидетели срещу него – Хрисим Хрисимов, осигурил кола за убийството на Фатик през 2003 г., също беше ликвидиран в столичния квартал „Банишора“ с дъжд от куршуми.

Според запознат от съдебната система делата срещу Йоско са дълбоко замразени, а свирепият гангстер от Костинброд вече се бил оттеглил от престъпния занаят.

Източник: Уикенд