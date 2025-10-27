Прокуратурата ще разследва ли депутатка от „Възраждане“ за финансиране от наркотрафик?

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Прокуратурата ще разследва ли депутатката Искра Михайлова от партия „Възраждане“ за финансиране на нейната предизборна кампания в Стара Загора от албанеца Леонидас Кадели, разследван преди 10-тина години за наркотрафик, заедно с други албанци и сърби. Това питат депутати от „МЕЧ“ и „Величие“, научи „Скандал“. Те щели да подадат сигнали срещу Михайлова в прокуратурата.

Преди да стъпи на политическата сцена в Народното събрание, тя беше общинска съветничка в Стара Загора. За нея в града се говори, че си е изкарвала хляба като труженичка на еротичен телефон. Тази позиция е спестена в официалната й биография, където е отбелязано, че е заавършила връзки с обществеността. В родния й град си спомнят, че през 2019 г. тя финансира кампанията си с пари на албанеца Леонидас Кадели, който пък е участник в телевизионно риалити, но е разследван преди 10-тина години за наркотрафик, заедно с други албанци и сърби. Михайлова явно се ползва с доверието на лидера Костадинов, понеже е член на управителния съвет на „Възраждане”. Дори в един момент се твърдеше, че са опасно близки!

По време на местните избори през 2019 г. с пари на албанеца Леонидас Кадели, близката до партийния вожд Костадин Костадинов старозагорка извършвала благотворителна дейност, казват местните.

Лео Кадели, обаче, е съден за наркотрафик (виж карето, б.ред.). На сайта на НАП може да се провери, че за офиса на „Възраждане” в Стара Загора, преди да влязат в парламента, е платено 20 хиляди лева за година. Преди да стане депутатка, Искра се сдоби с нов автомобил, а на офиса бе извършен пълен ремонт, разкри тогава Narod.bg. Нейният лидер Костадин Костадинов – Костя Копейкин, цяло лято пребиваваше в Казанлък, оттам тогава отправяше всички свои послания към електората. А Казанлък и Стара Загора са близо… Костадинов я вкара в управителният съвет на „Възраждане”, за да я подкупи да не премине към партия ЧЕСТ, създадена от разочаровани от Коста Копейкин националисти. Интересното е, че когато Костадин Костадинов посещава Стара Загора винаги отсяда в хотел „Мириам палас”, а рано сутрин, преди да има голямо движение, от стаята му се измъква… Искра Михайлова. Кой е спонсорът на депутатката – Леонидас Кадели? 

Лео Кадели с гаджето си днес… Албанецът Леонидас Кадели, познат от сериала „София – Ден и Нощ”, е роден през 1981 г., живял е в Гърция около 15 години, след което за малко и в Италия. От 14 години живее в Карлово, където отглежда 14-годишния си син. Откакто е в България, се занимава с бизнес в сферата на туризма и търговията с автомобили. Решава да помага на хора в нужда преди 5 години, като прави и своя фондация. Причина за това вероятно е фактът, че самият той е израснал в бедно 9-членно семейство със 7 деца. В края на април 2012-а Лео Кадели застана пред съда за наркотрафик. „Чистех си колата с прахосмукачката, когато полицаите дойдоха и ме арестуваха. Комшиите ме познават, знаят че не държа наркотици в гаража. Нямам нищо общо с тези хора. Познавам ги бегло”. 

Така 31-годишният тогава албанец се опита да омилостиви окръжния съдия Цветков, който гледа мярката на наркобандата на „Веселите старчета”, задържани при операция на БОП и ДЕА. В залата с белезници бяха доведени сърбинът Имери Кенан (48), косоварецът Несрет Небеки (59), старият познайник на ченгетата Нихат Череми (67) и племенникът му Ахмед Череми (50), които са с двойно българско и сръбско гражданство и 76-годишният софиянец Атанас Атанасов. Всички те бяха обвинени в организиране на наркоканал на хероин от Турция през България за Швейцария и Италия. Нихат Чемери и Атанас Атанасов са арестувани в гаража на албанеца, докато разфасовали 4,2 кг хероин. Групата е наблюдавана в продължение на 2 години.

Делото за мярката за неотклонение едва не се превърна в съдебно следствие, след като Лео Кадели започна да дава подробни обяснения за ситуацията. Според неговата версия Череми и Атанасов пристигнали в Карлово да търсят бус и три дни те му гостували, като ги настанил в хотел. Останалите обвиняеми също надигнаха глас и започнаха да се обясняват, докато не бяха пресечени от адвокатите. В жилището на Леонидас Кадели, обаче, на ул. „Ген. Карцов” №6 в Карлово са иззети 5 мобилни телефона, няколко СИМ карти и малко марихуана… По случая има събрани голям брой доказателства и материали от специални разузнавателни средства. Прокурорът Георги Пенев поиска най-тежката мярка задържане под стража за наркотрафикантите, така съдът остави и шестимата зад решетките.

Проверка показа, че Лео Кадели е едноличен собственик на четири фирми – „Кадели” ЕООД, „Еминвест строй ЕООД, „Албания” ЕООД и „Лепе-17” ЕООД. Освен това участва в управлението на сдружение „Приятели, помагайте – Лео Кадели”.

Източник: skandal.bg

