Приятелка на лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов е собственик на парашута, убил малкия Иван

Собственичката на парашута, чиито скъсани колани станаха причина за смъртта на 8-годишния Иван Данев в Слънчев бряг, е приятелка на финансовия измамник Ивелин Михайлов. Стефани Стоименова и вождът на проруската партия „Величие“, са толкова близки, че Михайлов й поверява управлението на най-ценния си актив – т.нар. „Исторически парк“ край варненското село Неофит Рилски.

Стефани Стоименова също не е случаен човек. Младата дама, набор 1999, е дъщеря на застреляния преди 8 години Веселин Стоименов, който приживе е наместник на групировката ВИС-2 за Южното Черноморие. След екзекуцията на татко си Стефани наследява огромна част от неговите фирми. Сред тях и „Венис Марина“. Фирмата е наемател на водната база на южния плаж в Несебър, на чиято територия стана смъртоносният инцидент с парашута. Докато ръководи наследените от татко си кръчми, хотели и атракциони на Слънчака, Стефани е сполетяна от нова трагедия. Умира и нейната майка Стефка. От нея младото момиче също получава солидно богатство, включително и акции в пирамидата „Исторически парк“, на която Стефка Стоименова е съосновател заедно с Ивелин Михайлов.

Двамата са едни от първите рекламни лица на измамната финансова схема. Още от 2020 г., когато се полагат основите на бутафорните сгради в село Неофит Рилски, Стоименова и Ивелин Михайлов обикалят страната и агитират „всички истински българи“ да инвестират спестяванията си в патриотичния проект, за чието реализиране са нужни над 250 млн. лв.

Стоименова и Михайлов се хвалят, че са ходили до Япония, за да почерпят опит в подобни начинания. Това им дало увереност, че „Исторически парк“ ще е изключително печеливш. На всеки, инвестирал 100-200 хил. лв. в уникалния историко-развлекателен комплекс, се обещава, че един ден ще получи милиони дивиденти от своите акции. Условието е паркът да бъде посещаван от 2-3 милиона туристи годишно.

Дали е реалистична подобна мечта, всеки сам „си преценя“. Поне за момента варненското село не е затрупано от тълпи посетители.

За да е още по-убедителна в „обработването“ на наивниците, мама Стефка Стоименова заживява в село Неофит Рилски. Там понякога е виждан и вторият й съпруг – руснакът Денис Сергеев, твърдят запознати. Може би е случайно съвпадение, но същите три имена носи и един от агентите на руското военно разузнаване ГРУ, замесен в отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев. От друга страна, в доклада на парламентарната комисия "Исторически парк е записано, че ДАНС има сведения за връзки между Ивелин Михайлов и руски разузнавачи

Както вече стана ясно, обещаните печалби от "Исторически парк“ се отлагат за неопределеното светло бъдеще. Финансовото състояние на едноименния атракцион е толкова отчайващо, че в края на миналата година Ивелин Михайлов тихомълком напусна управлението на едноименната фирма.

Източник: Уикенд

 

