ПОЗОР! Иво Мирчев прецакал бъдещ шампион и математик за да набута децата си незаконно в детската градина Изкарал отрочетата си “инвалиди” за да учат в Горна Баня https://crimes.bg/vodeshha-tema/pozor-ivo-mirchev-precakal-badesht-shampion-i-matematik-za-da-nabuta-decata-si-nezakonno-v-detskata-gradina-3/180280 Crimes.bg

Бъдещ малък спортен шампион и изключително талантливо дете с математически заложби са сред изгубилите шанса си да заемат полагащите им се по право места в детската градина “Зорница” на Горна Баня заради мераците на Ивайло Мирчев да набута там собствените си отрочета по втория начин.

Това разкриват в безпрецедентен сигнал група родители от столичните кв. “Овча купел” и “Горна Баня, които са били прецакани от депутата. Припомняме, че амбициозният жител на добричкото с. Крушари продължава да се ползва с прокурорски чадър въпреки измамата с детската градина на децата му, в която подава ФАЛШИВА декларация с ФАЛШИВ документ от ТЕЛК.

На простонароден език това означава, че за да ги набута в евтиното общинско учебно заведение (вместо да похарчи част от несметните си богатства за гувернантка или за частен пансион), той е излъгал, че собствената му плът и кръв страда от тежки, дори нелечими заболявания, водещи до инвалидност и дори до умствена изостаналост.

Схемата в случая е ноторно известна. Срещу сумата от 4-5 хил.лв., дадена на “правилното място”, родителят получава документ, че детето му има ментален или физически недъг. И автоматично му се позволява да го запише в избрана от него градина по линия на това, че то е с т.нар. специални потребности, а за такива дечица се пазят нарочни места във всяка група с цел те да бъдат успешно интегрирани сред връстниците си.

Накратко - Иво Мирчев е получил (най-вероятно) документ, че отглежда болно дете!!! И така се е вредил за забавачката, отнемайки правото на наистина нуждаещи се софиянчета да се учат там.

Кого точно е ходил да моли за услугата - той си знае най-добре. Освен, че по българското законодателство е подсъдно, в морален план е изключително гнусно и мерзко.

Ако има нещо още по-цинично, то е че са прецакани няколко особено талантливи и даровити деца, които по право е трябвало да учат в ДГ “Зорница”. Едното от тях от най-крехка възраст е показвало спортни заложби, а за другото се говори, че го очаква слава на изключителен математик, ако вярваме на родителите им.

Дори информацията да е била леко преувеличена, със сигурност говорим за умни, будни и добри дечица, които в бъдеще биха допринесли за развитието на страната ни. Ние сме убедени, че за всяко училище и детска градина би било гордост да ги приеме в редиците си. Същото щеше да важи и за ДГ “Зорница” ако Ивайло Мирчев не се бе развилнял, газейки като дива свиня българските закони и морални норми.

Сякаш за да затвърди омразата на българина към политическата утайка идва фактът, че въпреки фалшивите документи и неправомерен прием на децата на Ивайло Мирчев в общинската градина, скандалът дори не води до разследване на откровеното престъпление, пише м.г. сайтът “Народ”.

Ето какво още пише медията:

Престъпната история

През 2014 г. синът на Ивайло Мирчев – Мартин Ивайлов Мирчев, роден през 2010 г., е записан в столичната 164 детска градина „Зорница“, квартал „Горна баня“, район „Овча купел“. Проверка, която Столична община прави през 2018 г., установява, че всъщност малчуганът е класиран в детска градина на друг район, но е прехвърлен в „Горна баня“, тъй като на важния татко-депутат така му било по-удобно.

И черешката на тортата – проверка на скандалния казус, назначена от Столична община, установява още по-брутални нарушения в случая с дъщерята на Ивайло Мирчев. Диана Ивайлова Мирчева е родена през 2015 г. Две години след брат си Мартин момиченцето е записано в същата градина, до която простосмъртните софиянци нямат достъп, но добричлията-депутат има.

Двете хлапета влизат там с фалшив ТЕЛК, както казахме по-горе. Факт е , че в 164 ДГ „Зорница“ никога не е имало места за обикновените граждани. Детската градина, в която в разрез с процедурата и правилата е преместен първородният наследник на Ивайло Мирчев, е единствената на територията на големия и гъстонаселен софийски квартал. Другите са частни, и съответно скъпи за обикновените столичани.

Тоест, напливът за забавачката е огромен. Затова и на мнозина е отказан прием, затръшнали са вратите за децата дори на семействата от квартала, но на богоизбрани карикатури от парламента е разрешено преместване даже от други райони на София.

Дали прокуратурата все пак ще се сезира, макар и късно, и ще поиска имунитета на шефа на ДБ, не се наемаме да прогнозираме. Факт е, че хората от този столичен район безвъзвратно са изгубили вяра в правосъдието, а хора като Мирчев затвърждават убеждението им, че законът за такива като него не важи.

Източник: crimesbg.com