Погубва ли д-р Благомир Здравков детската болница?

Умишлено ли УМБАЛ „Иван Митев“ ЕАД се води към фалит в личната полза на изпълнителния директор и неговите приближени?

Крият ли зад лъскавата фасада на едно от най-важните лечебни заведения далавери и схеми за милиони левове?

Въпросът се отнася за единствената работеща детска болница у нас – Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“.

Нейният изпълнителен директор д-р Благомир Здравков има безупречен публичен имидж, но според редица сигнали до медии, става ясно, че това е само прикритие за извършването на редица нерегламентирани дейности, в които никой не би се усъмнил, заради изграденото доверие към институцията и нейното ръководство.

Финансово-икономическото състояние на болницата драстично се влошава за последната година. Ръстът на проходите спрямо предходната година е както следва:

2021 г. – 39,10 %

2022 г. – 12,07 %

2023 г. – 14,22 %

2024 г. – 8,10 %

Следва да се има предвид, че през 2024 г. значително са повишени цените на КП, АПР и КПР и показаното увеличение на прихода се дължи на това вдигане на цените.

На всичко отгоре, към настоящия момент се купуват инсулинови помпи за деца, без одобрението на РЗОК – София, като същите в последствие се предявяват като претенция за заплащане от Касата, след като вече е постигната договорка „на тъмно“ с доставчика.

Отделно, последният отчет, който е трябвало да бъде подаден към РЗОК – София, е пропуснат, като за пропуска е посочено нелепо обяснение. Честа практика е д-р Здравков да манипулира отчетите, но чак да пропусне подаването им досега не се е случвало. Тоест, д-р Здравков е излъгал, с цел прикриване на информация.

Друг проблем, за който ни сигнализират служители на болницата е, че се приоритизира плащането към определени доставчици, които използват привилегии, а именно личното предразположение на директора, д-р Здравков. Благодарността е в брой, разбира се.

Наблюдават се завишени цени на консумативи и лекарства. Реално средствата, предназначени за лечение и подобряване на условията в болницата, отиват в нечии джобове.

Напоследък особено зачестиха обществените прояви на д-р Здравков. Определени медии се надпреварват да лъскат имиджа му. За това, разбира се, си има основателни причини – детската болница е затънала от проблеми заради далаверите на д-р Здравков.

И тъй като финансовото ѝ състояние непрекъснато се влошава, а това е видно за управляващите, логично трябва да си зададем въпроса: Кой пази д-р Здравков???

Извършвани ли са проверки на болницата през последните години и какво показват те???

Отправяме апел към доц. Силви Кирилов, министър на здравеопазването, в качеството му на принципал на УМБАЛ „Иван Митев“ ЕАД да разпореди съответните щателни проверки и да оповести публично резултатите от тях.

При откриването на сериозни нарушения, в които ние не се съмняваме, д-р Благомир Здравков следва да бъде освободен незабавно и да му бъде потърсена отговорност.

Ще подпомогнем работата на проверяващите със следните въпроси:

1. Има ли данни за прилагани неправомерни медицински практики в лечебното заведение и нерегламентирано усвояване на финансови средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса?

2. Положил ли е дължимата грижа изпълнителният директор в ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и възложената му работа?

3. Налице ли са значителни щети, някои от които в особено големи размери за дружеството, което би представлявало особено тежък случай?

Г-н Министър, Вие сте на ход!

Източник: mediamall.info