ПОГРОМ! Братя Диневи ли предизвикаха потопа в Св. Влас и “Елените”?

Поголовно изсичане на дървета от горския фонд може да се окаже една от причините за невижданото бедствие, сполетяло курортните комплекси “Елените” и Св. Влас преди дни. Това коментираха бивши високопоставени служители та общ. Несебър и хора от бургаската областна управа.

Кризисният щаб, разследващ причините за чудовищното наводнение, предизвикало човешки жертви и тежки имуществени щети, е установил, че през лятото на т.г., братята Йордан и Динко Диневи, сочени като притежатели и създатели на Св. Влас, са предприели т.нар. санитарна сеч на гората над курорта, с цел да не допускат бушуващите горски пожари да засегнат луксозното селище. Мотив за действията им най-вероятно е дала огнената стихия, при която изгоряха множество автомобили в комплекса.

Изкопни работи над Св. Влас обаче са формирали специфични “канали”, диги и буни, които са формирали своеобразна “тапа, в следствие на която водата се е отприщила с огромна сила, коментираха специалисти. Като добавим и затлачените дерета, които както вече писахме, не са били чистени от десетилетия, се получават сериозни предпоставки за трагедията, сполетяла жителите на двата курорта.

“Най-голяма вина за сечта, извършена от братя Диневи по уж благородни причини, има несебърският кмет Николай Димитров. Ръководената от него община издава разрешителните за всички висове дейности от този порядък - не само за строителство, но също така за сеч и за изграждане на укрепителни и предпазни съоръжения. Димитров е бил длъжен да възложи пълен анализ дали опитите Св. Влас да се предпази от горски пожари няма да доведат до други щети в бъдеще”, не скриха гнева си архитекти и инженери от обл. Бургас, до които се допитахме.

Източник: informiran.net