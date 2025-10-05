ВОДЕЩИ ТЕМИ

ПОГРОМ! Братя Диневи ли предизвикаха потопа в Св. Влас и “Елените”?

Баровците платили як рушвет на несебърския кмет Николай Димитров да им даде разрешение за сеч

Iva Ivanova
ПОГРОМ! Братя Диневи ли предизвикаха потопа в Св. Влас и “Елените”?
Баровците платили як рушвет на несебърския кмет Николай Димитров да им даде разрешение за сеч

 

Поголовно изсичане на дървета от горския фонд може да се окаже една от причините за невижданото бедствие, сполетяло курортните комплекси “Елените” и Св. Влас преди дни. Това коментираха бивши високопоставени служители та общ. Несебър и хора от бургаската областна управа.

Кризисният щаб, разследващ причините за чудовищното наводнение, предизвикало човешки жертви и тежки имуществени щети, е установил, че през лятото на т.г., братята Йордан и Динко Диневи, сочени като притежатели и създатели на Св. Влас, са предприели т.нар. санитарна сеч на гората над курорта, с цел да не допускат бушуващите горски пожари да засегнат луксозното селище. Мотив за действията им най-вероятно е дала огнената стихия, при която изгоряха множество автомобили в комплекса.

Изкопни работи над Св. Влас обаче са формирали специфични “канали”, диги и буни, които са формирали своеобразна “тапа, в следствие на която водата се е отприщила с огромна сила, коментираха специалисти. Като добавим и затлачените дерета, които както вече писахме, не са били чистени от десетилетия, се получават сериозни предпоставки за трагедията, сполетяла жителите на двата курорта.

“Най-голяма вина за сечта, извършена от братя Диневи по уж благородни причини, има несебърският кмет Николай Димитров. Ръководената от него община издава разрешителните за всички висове дейности от този порядък - не само за строителство, но също така за сеч и за изграждане на укрепителни и предпазни съоръжения. Димитров е бил длъжен да възложи пълен анализ дали опитите Св. Влас да се предпази от горски пожари няма да доведат до други щети в бъдеще”, не скриха гнева си архитекти и инженери от обл. Бургас, до които се допитахме.

Източник: informiran.net

