Папа Лъв осъди "неприемливите" условия, в които живеят палестинците в Газа, и призова за прекратяване на огъня във войната между Израел и Хамас

Папа Лъв осъди в сряда "неприемливите" условия, в които живеят палестинците в Газа, и призова за прекратяване на огъня във войната между Израел и Хамас, цитира думите му "Ройтерс".

"Изразявам дълбоката си близост с палестинския народ в Газа, който продължава да живее в страх и да оцелява в неприемливи условия, принуден отново да напусне земята си", заяви той по време на седмичната си обща аудиенция във Ватикана.

Призивът на папата идва, след като Израел започна мащабна наземна офанзива срещу град Газа във вторник. Операцията, придружена от най-интензивните бомбардировки за последните две години, принуди стотици хиляди хора да напуснат домовете си, съобщават жители на анклава.

Папа Лъв поднови апела си за незабавно примирие, освобождаване на заложниците, държани в Газа, и за намиране на дипломатическо решение чрез преговори. Той призова вярващите да се присъединят към него в молитва, "за да може скоро да настъпи зората на мира и справедливостта".

Лъв, избран през май за първи папа от Съединените щати, през последните седмици засили публичните си изяви срещу продължаващия конфликт. По-рано този месец той се срещна с израелския президент Исак Херцог във Ватикана. След срещата Ватикана публикува необичайно подробно изявление, в което се посочва, че папата е изразил дълбоката си загриженост за "трагичната ситуация в Газа".

Войната между Израел и Хамас навлезе във втората си година, като хуманитарната ситуация в Газа продължава да се влошава.