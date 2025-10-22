Падение! Шкодата на Десислава Радева няма да измие срама от BMW-то, което Радев й подари с народна пара̀ Позорно е първата двойка да си решава семейните проблеми на гърба на бедния българин https://crimes.bg/vodeshha-tema/padenie-shkodata-na-desislava-radeva-nyama-da-izmie-srama-ot-bmw-to-koeto-radev-y-podari-s-narodna-para-3/175663 Crimes.bg

Панаирджийската Шкода на Десислава Радева, с която мъжът й театрално обикаля България, няма да изличи позора от прищявката да се обзаведе с чисто ново държавно BMW, модел 750е хибрид, за близо половин милион лева. Точно такава лимузина тя пожелала за подарък, а Радев й го направил през държавния бюджет.

През м. август т.г. Информационна агенция ПИК получи информация, че луксозната придобивка е предоставена от НСО за ползване в президентството. Според източници на медията, Десислава Радева мира не давала на съпруга си мощната немска машина да бъде предоставена именно на нея, пише журналистката Соня Колтуклиева.

Информацията не е отречена категорично от администрацията на “Дондуков” 2 и до днес, а във времето около нея се появиха още доста пикантни слухове, които също останаха без отговор. Така например хора от най-близкото обкръжение на двойката разказват, че госпожата изпаднала в екстаз и подскачала като млада кобилка, когато BMW-то пристигнало в двора на вила “Калина”. Тя гальовно прокарвала пръсти по чисто новите кожени седалки, вдъхвайки аромата им с наслада, а ръцете й се плъзгали по облепените с фабрично фолио врати на колата. Долнопробна сцена, не подобаваща на зрялата й възраст, нито на общественото й положение. Ние искрено се молим казаното по-горе да е плод на нечия богата фантазия и никога да не се е случвало в действителност, защото такова падение българският народ не заслужава.

Замлъкнаха обаче критичните журналистически гласове, получили внезапна амнезия за екстравагантното й поведение и лакомия. Нито една медия не се престраши да пита Радев каква е съдбата на “армагана”, който той направи на булката си през бюджета на НСО. Защото днешната Шкода на жена му е естествено продължение на мераците й.

Припомняме, че именно ищаха да се вози в скъпото BMW даде основание на парламента да лиши администрацията на “Дондуков” от НСО-лимузините. Т.е. вината редовите служители за кратко да останат без служебен превоз не е на депутатите, а на една госпожа, влязла в президентството по втория начин, благодарение на втория си брак.

Заслугата за днешната комична ситуация с Шкодата обаче си е лично на Радев. Като държавник, но и като мъж, той бе длъжен да озапти поривите благоверната му да черпи щедро от благините, които законодателят е предвидил за институцията.

Логично е да завалят въпроси защо такъв популист като него е позволил “генерал Деси” да позори поста му, настоявайки да се вози в държавно BMW за половин милион лева, което не й се полага нито по закон, камо ли по ранг и длъжност.

Отговорът следва да се търси в някои нейни меко казано смущаващи фейсбук откровения и изявления. Така например през лятото на 2024 г. бе уловена от микрофона на “Флагман” да произнася пред съпругата на Ефтим Милошев: “Той ме бие”, намеквайки, че може би мъжът й си изпуска тежката ръка, когато останат насаме. През ноември 2023 г. публикува профилна снимка в гръб с многозначителното изречение: "Обръщам гръб на разни неща”. А в деня, когато Радев тръгна да позира гол до кръста, качи изображение на гларус с презрително обръщение “Позьор”.

Прочее, семейният живот на двойката провокира разнопосочни коментари за климата в резиденцията и здравината на брака им. Ние ще се въздържим да даваме ухо на сплетните за извънбрачни забежки, стюардеси, синоптички и шамари. Но няма да спрем да питаме дали държавният бюджет е най-подходящият ресурс един мъж да заздравява интимния си живот и да си купува съпружеско благоразположение. Нито дали скъпата немска лимузина е цената на нечие женско мълчание. Защото всяка първа дама несъмнено знае твърде много за комисионни, деликатни познанства, съмнителни компании, екстравагантни хобита, закопани под земята пачки, среднощни визити в чейндж бюра и все неща, които биха поставили на изпитание репутацията на държавен глава.

Какъвто и да е отговорът, Румен Радев дължи обяснения на народа защо си позволява поведение на наркобарон, който хвърчи с кортеж от десетки черни лимузини по пътищата на България и осигурява на жена си автопарк все едно е Евита Перон. Ако продължава да хленчи чия е вината служителите му да ползват личен транспорт, най-добре е да се види в огледалото или да погледне гърба на жената до него, не скриха възмущение бившите колеги и съмишленици, потресени от падението му.

Източник: crimesbg.com