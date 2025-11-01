Отстранената от Кьовеши българска европокурорка Теодора Георгиева взела 300 бона рушвети от Пепи Еврото

Шефката на българското звено на Европейската прокуратура Теодора Георгиева, която е обект на разследване и срещу нея тече дисциплинарно производство, разпоредено от главния европейски прокурор Лаура Кьовеши, е прибрала подкупи в общ размер от над 300 000 лева от сенчестия съдебен лобист и идеолог на рекетьорската банда „Осемте джуджета“ Петьо Петров - Пепи Еврото. Това разкриха пред „Уикенд“ магистрати от българската Европрокуратура, които обаче изразиха резервите си, че ще се стигне до дисциплинарното уволнение на Георгиева.

Запознати с течащото разследване срещу Теодора Георгиева твърдят, че Лаура Кьовеши няма да я уволни, а просто ще изчака няколко месеца, докато мандатът й изтече и на нейно място бъде избран нов шеф на българското звено на Европейската прокуратура.

В началото на седмицата правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността, която да предложи три кандидатури, измежду които ще бъде излъчен новият български представител. Кандидатите трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, а заместникът на Теодора Георгиева следва да бъде назначен през юли 2026 г., когато изтича мандатът на временно отстранената и разследвана европрокурорка.

„Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши не иска да уволни дисциплинарно Теодора Георгиева заради корупция, защото скандалът ще рефлектира и върху нея. Вместо това от Европейската прокуратура ще изчакат номинацията на новия български шеф на структурата и встъпването му в длъжност, а разследването срещу Георгиева ще бъде заметено под килима“, разкриват запознати.

Пепи Еврото

Скандалът с Теодора Георгиева гръмна тази пролет, след като в медиите изтече запис от нейна среща с Пепи Еврото в ресторант „Осемте джуджета“. Срещата между двамата се е състояла на 13 януари 2020 г., а няколко седмици по-късно Георгиева беше избрана за шефка на българското звено на европейската прокуратура. Твърди се, че Пепи Еврото е уредил назначението й, а Георгиева е била заведена в ресторанта „Осемте джуджета“ от прокурорката Емилия Русинова.

Посветени в корупционния скандал с Теодора Георгиева разкриват, че в периода от януари 2020 г. до април 2023 г. Петьо Петров всеки месец й е давал по 10 000 лева в плик. Сметката показва, че Георгиева е прибрала 300 бона рушвет от Пепи Еврото, за да го информира за течащи разследвания под надзора на Европейската прокуратура.

Твърди се, че подкупите са били носени на Теодора Георгиева от бившия боксьор Кристиян Христов, нашумял покрай аферата „Осемте джуджета“ като главен помощник на Пепи Еврото.

Христов, който е гадже на дъщерята на шефката на Софийската апелативна прокуратура Емилия Русинова, беше арестуван през лятото на 2023 г. в разгара на избухналата война между тогавашния главен прокурор Иван Гешев и заместника му Борислав Сарафов, минути преди да даде пресконференция в БТА. Месеци по-рано Христов беше вписан като собственик на асансьорния завод „Изамет“ на Илия Златанов. Впоследствие Златанов обяви, че прехвърлил своите дялове в „Изамет“, защото е бил изнудван, че в противен случай синът му Явор Златанов няма да получи животоспасяващо лечение. В онзи момент Златанов-младши се намирал в ареста с остра бъбречна недостатъчност и с повдигнати обвинения за пране на пари.

След като Кристиян Христов беше задържан, срещу него и Пепи Еврото бяха повдигнати обвинения за незаконни записи на срещи с различни български граждани и магистрати, които обаче бяха свалени тихомълком няколко месеца по-късно. Петьо Петров - Пепи Еврото пък не може да бъде открит вече повече от две години, а срещу него се води дело за кражба на 35 кила злато и 550 000 евро, изнесени от сградата на вече закритата Специализирана прокуратура от бившата му жена Любена Петрова. Златото и парите са били собственост на Явор Златанов.

Разправят, че макар и в неизвестност, Пепи Еврото е изпратил писмен сигнал и видеоматериали и в централата на Европейската прокуратура в Люксембург срещу Теодора Георгиева, от които ставало ясно, че тя е взимала ежемесечно подкупи от него. Сигналът бил изпратен още през февруари т.г. и точно заради това Георгиева е била поставена на дузпата от Лаура Кьовеши

Делегирани български прокурори от структурата на Лаура Кьовеши твърдят, че в отчаян опит да се спаси, Теодора Георгиева умишлено е вкарала в заблуждение шефката на Европейската прокуратура, че майка й е била убита от мафията заради нейната работа, а престъплението е било замаскирано чрез умишлено опожаряване на къщата й в село Беглеж.

В нощта на 14 срещу 15 февруари Румяна Петкова, майка на Теодора Георгиева, загина в пожар в къщата си в плевенското село, а няколко дни по-късно Лаура Кьовеши публично поиска от МВР да постави под денонощна полицейска охрана българската европрокурорка.

„Кьовеши беше подведена от Теодора Георгиева, че майка й е била удушена с възглавница, а след това убийците й са подпалили къщата. Българката се в позовала на съседи на майка си, които уж са видели черен автомобил с русенска регистрационна табела да напуска района малко преди избухването на пожара“, твърди запознат.

Разследването обаче е установило, че 76-годишната майка на Теодора Георгиева е загинала от вдишване на дим и отровни емисии от пожара, а не от задушаване поради липса на кислород. Записите на видеокамери от входа и изхода на село Беглеж не са установили влизането и излизането на съмнителни превозни средства, липсват и следи от проникване с взлом в къщата на починалата прокурорска майка Румяна Петкова.

Източник: Уикенд