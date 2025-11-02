НИЗОСТ! Кой пак активира сатрапът и политически труп на повикване Цветан Цветанов?

От сатрап, насилник, покровител на престъпници с бели якички, имотен “император”, рекетьор и развратник до политически труп на повикване. Това е краткият прочит върху биографията на една от най-зловещите и низки фигури в новата ни история Цветан Цветанов.

Лицето, изгубило всякакво човешко достойнство, днес е деградирало до отрепка, използвана за избърсване на нечисти ръце и физиономии, коментират неприятелите му. От позицията на “независим” анализатор, той бива активиран, надали безвъзмездно, при всяка нестабилност в държавата или при заформянето на поредния мрачен проект от задкулисието.

Дали е случайно, че ден след оповестяване на фалшивата новина за несъществуващо проучване на агенция “Алфа рисърч”, даващо на Румен Радев абсолютно мнозинство от 50% при бъдещи избори, Цветан Цветанов изпълзя от не особено благоуханната си дупка да коментира политическите процеси? И то в медии, подозрително близки както до Прокопиев, така и до Радев?

Каква по-голяма перверзия (не само политическа) е нагонът да плюеш точно партията, която си използвал да се издигнеш от разносвач на папки до милионер в долари и евро? Ако има реален виновник за низходящия тренд в подкрепата спрямо ГЕРБ и партийната система като цяло, това е не друг, а Цветан Цветанов, кълнат се социолози и анализатори. Формацията, възникнала и организирана по модел на най-прогресивните структури от семейството на ЕНП, само за няколко години бе употребена от него като инструмент за рекет върху престъпни групировки, саморазправа с опоненти и ако Бойко Борисов не бе включил здравия си инстинкт да го изреже като тумор от редиците, днес не се наемаме да гадаем какво би било бъдещето й, допълват политическите шамани.

За да не изпадаме в излишна патетика, ще изброим само пренебрежимо малка част от “заслугите” на тази мракобесна, жалка и несъмнено комична фигура, извезала парвенюшки върху маншетите на ризата си инициалите Цв. Цв.

Изпълзялият днес от бунището на историята Цветанов още с влизането си в политиката нанесе тежки щети върху достойнството на МВР, което не може да бъде възстановено въпреки реформите. По фатмашки некадърен и арогантен, той стана истински “Кръстник”. Вместо респект, внесе хаос в системата, а съдебната цена на импотентните му акции с абсурдни наименования дълго време бе плащана от народа, чиито данъци отиваха за покриване на обезщетенията, присъдени в Страсбург на жертвите му.

На Цв. Цв. Слави посвети песента “Нѐма такава държава” и по-специално куплета: “До вчерашни мухльовци, а днеска дупѐта. Играят си на страшни, безкомпромисни ченгета. И правят операции с позорни имена. Октоподи, скариди и друга морска храна”.

Докато хората бавно, но необратимо губеха доверието си в полицията, имотното състояние на Цветанов растеше и хубавееше. По един не особено мъжествен начин, оправдавайки се с наследство от тъщата, той успя да се сдобие с топ лукс мезонет на престижната столична улица “Латинка” в кв. Изток. Истината е, че не благодарение на тъщата, а на рекетьорските му прийоми и злоупотреби с власт, собствениците на фирмата-строител са били принудени силово да му харижат апартамента.

Информация, която сме готови да потвърдим пред съд сочи, че предприемачите били подготвяли въпросния имот за дом на първородния си син и с много любов изкусурявали детайлите по него, надявайки се един ден там да растат внуците им. Довършителни работи по последна мода, скъпи материали и прословутия вътрешен асансьор са само малка част от срамната история. След като научава за съществуването на атрактивния обект, Цветанов си уредил среща със собственика и в прав текст поискал да му бъде прехвърлен. Ако последвал отказ - фирмата я чакала полицейска разправа, данъчни проверки и дори затвор за притежателите й. Бившият МВР-шеф не пропуснал да намекне и че жена му Деси е висш служител в ДАНС. Всичко това се случило във времена, когато арестите бяха пълни с хора, които по един или друг начин са паднали на мушката му. За да не бъдат следващите опандизени, строителите се съгласили да изповядат сделката.

Усетил, че му предстои бъдеще на имотен крал, Цв. Цв. се присламчил до единия от тогавашните притежатели на дружеството и го въвлякъл в друго грехопадение, станало негова запазена марка. Говорим за разврат, запои и неспирни оргии с фусти на почти прокурорска възраст. Навикът да кръшка от брачното ложе дал плод в буквалния смисъл на думата. Ако вярваме на публикация във в. “Уикенд”, младата болярка Калина Николова Иванова му родила извънбрачен син. На въпросната мъжка рожба пък имаме данни, че е записан също доста луксозен имот, за когото отговорни хора в системата са убедени, че е финансиран точно от Цецо.

В този ред на мисли, същите високопоставени информатори се заклеха, че Цветанов е горд собственик на цели две къщи в гъзарския комплекс “Пирин Голф” в Банско. Дали е случайност, че някогашният му придворен бард и пръв сътрапезник Веселин Маринов също се радва на имот там? Но ако певецът има достатъчно доходи да оправдае инвестицията, аверът му като нищо ще трябва да прибегне до услугите на някоя нова “тъща” за да докаже от къде са парите.

Говорейки за миналото на Цветанов няма как да пропуснем и срамната демонизация над българските лекари, която той направи от парламентарната трибуна. В качеството си на силов министър тогава той излезе пред депутатите за да оклевети хората в бели престилки, четейки нескопосани разкрития за несъществуващи деяния. Припомняме циничната му реплика „Едно живо бебе е умишлено умъртвено и не му е даден шанс!“ Това казва на 3 декември 2010 г. тогавашният вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов от парламентарната трибуна. Близо 9 години по-късно един от лекарите, за които той говори, окончателно спечели делото си и получи обезщетение. Така прокуратурата и държавата платиха сметката, натрупана най-вече от Цветанов пред очите на стотици хиляди очевидци, припомня “Свободна Европа” в свое разследване.

Поанта в ченгеджийската му кариера беше един от най-големите скандали, свързани с незаконно подслушване на десетки политици, предприемачи, магистрати и дори на обикновени хора. Тогава Цв. Цв. бе организирал поръчка за служебни мини ванове, натъпкани до пръсване с подслушвателна техника, придобили комичното название “Цецомобили”. Събраната от долнопробното слухтене информация не е използвана за целите на реда и закона, а е отивала в лични архиви, целящи изнудване и опозоряване на неудобни нему хора. И за контролираното й “изпускане” в подбрани медии.

По данни на сайта e-vestnik от 2014 г., т.нар. “цецомобил”, ван „Крайслер”, снабден с техника за подслушване, която може да прихваща и записва едновременно до 64 мобилни телефона, с обсег на действие до 500 м, е излизал из София нерегламентирано. Има дни, в които пътуванията му са били отбелязвани като учебни, тестови. В други дни по документи се е водил в гаража, а е доказано, че е бил из града. Ванът е бил паркиран дълго на различни места из София, включен към електрическо захранване и е командван дистанционно, каквато възможност дава техниката в него. Трима от служителите в СДОТО (службата, която се занимава технически с подслушването) са предали работни тефтерчета, в които има записани 875 телефонни номера (без имена), които са подслушвани. Прокуратурата е установила, че има законно разрешение за подслушване само на малко над 100 номера от тефтерчетата. Останалите повече от 700 номера са подслушвани незаконно. Служителят на СДОТО спешно е изтрил информация от паметта на компютърната система в т. нар. цецомобил – колата, съоръжена с техника за подслушване. Прокуратурата разполага и със свидетели срещу Цветанов. Някои от тях са служители от служба СДОТО, които ще искат да отърват кожата, като свидетелстват, че са получавали нареждания отгоре. Иначе те ще операт пешкира. Свидетел е и бившият земеделски министър Мирослав Найденов, който публично обяви, че Цветанов е подслушвал всички министри от кабинета „Борисов“. Найденов е защитен свидетел по делото.

За да не отегчаваме читателите с още множество подробности от битието му, ще зададем отново риторичния въпрос кой и защо има интерес да възкреси политическия труп на Цветанов точно сега и дали няма да го видим утре редом с друг кандидат-диктатор от “Дондуков” 2, протегнал ръце към властта.

Източник: crimesbg.com