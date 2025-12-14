НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ: Ултра неизвестен французин, който прави „Мис България” тази година, “назначил” двете си любовниците на челни места (СНИМКИ) https://crimes.bg/vodeshha-tema/ne-e-za-vyarvane-ultra-neizvesten-francuzin-koyto-pravi-mis-balgariya-tazi-godina-naznachil-dvete-si-lyubovnicite-na-chelni-mesta-snimki-3/180093 Crimes.bg

В България абсурдът отдавна е стандарт, а нахалството – норма, така че едва ли има нещо изненадващо във факта, че някакъв хипер неизвестен за широката публика у нас французин е главният организатор на „Мис България 2025“.

Става дума за филмовия продуцент Гаел Бонел Санчез, който е на 40 години и е бивш изпълнителен директор на „Ню Бояна” и Киноцентъра.

Не е ясно как точно и защо лицето Санчез се озовава в позицията на организатор на такъв представителен за България конкурс, но пък явно всеки, който има кинти и свободно време, би могъл да се заеме с тази благородна задача, която навремето предизвикваше огромно вълнение сред българската публика, а днес почти никой не знае коя точно е новата “Мис България”.

И всичко това щеше да е странно, ако се случваше някъде другаде, но както вече уточнихме, в България това са нормални неща.

В този ред на мисли явно е напълно нормален и фактът, че подгласничката на „Мис България 2025“ Симона Бакърджиева, е не друга, а именно гаджето на Гаел Бонел Санчез, с която последният има връзка от вече цели 3 години. Този факт е добре известен на светска София и очевидно не смущава никого, особено предвид детайла, че въпросната дама е племенница на могъщ български бизнесмен. Според наши агенти, Камелия Иванова е племенницата на бизнесмена Христо Ибушев. Според papagal.bg пък, Ибушев е съдружник и собственик в поне 14 компании, регистрирани у нас, като най-известната от тях безспорно е оръжейната компания „Арсенал” АД. Явно французинът има нюх не само за красивите български девойки, но и за финансовия статус на техните семейства.

Камелия Иванова, която е племенница на бизнесмена Христо Ибушев, както и официална интимна партньорка на французина Гаел Бонел Санчез

На целия този фон още по-любопитен става слухът, който обикаля столицата през последните седмици, а именно, че и самата „Мис България 2025” Симона Бакърджиева от известно време също споделя интимности с ненаситния французин. Остава впечатлението, че въпросният Санчез е решил да ползва конкурса „Мис България” за работна площадка на своите гаджета, както може би и като платформа за набор на нови такива.

Симона Бакърджиева и любовчията Санчез

Всъщност, цялата тази история е и доста тъжна в своята същност, тъй като навремето конкурсът „Мис България” действително бе една сравнително престижна надпревара за красота, докато днес той явно се е превърнал в най-обикновена игрална площадка за случайни родни и чуждоземни любовчии.

Източник: crimesbg.com