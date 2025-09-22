Наско Гаргата излезе от затвора и отвори офис за бързи кредити Преквалифицира се в лихвар от търговец на дрога заради бума на имотния пазар https://crimes.bg/vodeshha-tema/nasko-gargata-izleze-ot-zatvora-i-otvori-ofis-za-barzi-krediti-3/173134 Crimes.bg

Популярният наркобандит Атанас Мечев – Наско Гаргата, който преди няколко месеца излезе от Софийския затвор, изтърпявайки 5-годишна присъда за търговия с дрога се впусна в ново бизнес начинание. На 15 септември 41-годишният силовак от Разлог отвори офис за бързи кредити в родния си град на фона на заявката на държавните институции да озаптят никнещите като гъби дружества, отпускащи заеми.

Засега остава мистерия как криминално проявеният и все още подсъдим по наказателни дела Атанас Мечев се е сдобил с лиценз за отпускане на бързи кредити. Предположението е, че Наско Гаргата е съумял да си издейства „лиценз под наем“ – практика, която все още не е забранена от закона. Чрез този законодателен пропуск стотици сенчести бизнесмени и обитатели на ъндърграунда откриват офиси за микрокредитиране, сключвайки договори като подизпълнители на вписани в официалния регистър финансови дружества за отпускане на заеми.

Офисът за бързи кредити на Наско Гаргата носи името „The Crow“ (враната) и според обявлението на собственика „предлага бързи и удобни финансови решения за жителите на Разлог и региона“

От компанията твърдят, че предоставят суми от 100 до 5000 лв. само срещу лична карта, без проверка в Централния кредитен регистър и с отговор на момента.

На тържественото откриване на офиса на първия учебен ден Наско Гаргата позира гордо в компанията на дузина мускулести късо остригани и татуирани „кредитни консултанти”. Жители на Разлог разказаха, че повечето от тях са съпроцесници на Атанас Мечев по дело за търговия с дрога от 2018 г. Тогава Гаргата, дясната му ръка Дамян Манчов – Мането и още петима от бандата бяха зрелищно закопчани с наркотици при акция на ГДБОП в популярна механа в Добринище. Впоследствие стана известно, че Гаргата е опитал да сложи ръка върху продажбата на наркотици в зимния курорт Банско. След като беше задържан, докато пирува в механа, Наско Гаргата се озова не в килията на следствения арест, а в МВР болница заради сърдечен проблем, клапа и стендове. Не след дълго татуираният силовак напусна тихомълком болничното заведение, след като съдът му наложи парична гаранция от 25 000 лева.

Все пак Атанас Мечев се сдоби с осъдителна присъда като шеф на банда за търговия с дрога – през 2019 г. той беше осъден на 5 години затвор заради случай от 2015 г., при който е бил спипан заедно с още двама в момент на наркосделка пред читалището в Разлог. Наско Гаргата обаче дълго време отлагаше влизането си в затвора заради животозастрашаващо сърдечносъдово заболяване. Докато беше на свобода, Атанас Мечев сътвори още няколко престъпления – през 2019 г. той и мутрите му пребиха с бухалка мъж в софийския кв. „Бояна“ след пътен инцидент и изнасилика групово 29- годишно момиче.

Столичанката Росица подаде жалба в МВР, че е била държана в плен, изнасилвана сексуално и бита повече от 7 часа в кръчмата „Воеводска среща“ в столичния квартал „Драгалевци“, която тогава беше собственост на Наско Гаргата.

Мечев, за когото имаше данни, че разпространява дрога в София под шапката на Стефан Бонев – Сако, обаче се измъкна чист и по двете обвинения, след като първо изнасилената Росица оттегли жалбата си, а впоследствие това направи и пребитият с бухалка на пътя мъж. Появиха се съмнения, че са били заплашени да го направят.

За последно името на Атанас Мечев – Наско Гаргата се завъртя в криминалните хроники през пролетта на 2023г. покрай зрелищния арест на полицайката от Седмо РПУ в София Симона Лулеова, която беше хваната с голямо количество марихуана в личния си автомобил „Фолксваген Голф" на път към родното село Баня от полицаи от отдел „Вътрешна сигурност“ към МВР. При обиск на возилото ченгетата откриха два пакета с марихуана с общо тегло от 550 грама, скрити в багажника под резервната гума.

Полицайката Симона изкара 2 месеца в ареста преди да бъде пусната на свобода от Окръжния съд в Благоевград срещу гаранция от 5000 лв. Пред криминалистите Симона призна, че е пренасяла дрогата на Атанас Мечев – Наско Гаргата. Неофициално се твърди, че 25-годишата полицайка е прибрала 500. лева, за да прекара марихуаната до Банско, за да помогне на по-големия си брат Георги. Той навремето бил част от структурата на Атанас Мечев за продажба на наркотици и не можел да се измъкне от свирепия наркобос, който заплашвал, че ще запали родната му къща в село Баня.

Така криминалистите научават, че докато уж е зад решетките, Наско Гаргата продължава да ръководи банда за трафик и продажба на наркотици. Оказа се, че вместо да лежи в Софийския затвор, Атанас Мечев тихомълком е преместен в затворническото общежитие в Казичене и че дори му е разрешено да работи извън пределите на затвора.

Със санкция на началника на Софийския затвор през септември 2022 г. Наско Гаргата е изпратен на работа в автосервиз в София – всяка сутрин напускал общежитието в Казичене и се прибирал по тъмни доби в тюрмата, само за да пренощува. При внезапен обиск в килията му в Казичене бяха открити 4 мобилни телефона. Оказа се, че по един от тях Мечев е комуникирал редовно с арестуваната дни по-рано полицайка Симона Лулеова. След откритите мобилни телефони Наско Гаргата спешно беше върнат в Софийския затвор и беше спрян от работа извън пределите на пандиза.

Разследването обаче не успя да установи депото за дрога на Наско Гаргата, макар да имаше данни, че бандитът крие кокаин и марихуана в каравана в автосервиза, в който се е водил на работа. В началото на годината Атанас Мечев беше освободен от затвора, след като излежа присъдата си за разпространение на наркотици.

Мнозина подозират, че новият бизнес с бързи кредити на Наско Гаргата е начин за узаконяване на престъпното му богатство и опит на татуирания силовак да се сдобие с имоти на безценица в Банско, Разлог, Добринище и село Баня, които рязко поскъпнаха през последните години.

Източник: Уикенд