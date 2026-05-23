Набитият от доставчик Ивайло Мирчев воюва със съседи за паркоместа

Депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев сътвори грозен скандал, след като подаде фалшив сигнал на телефон 112 и излъжа, че е бил ударен. В резултат на това неправомерно действие доставчикът на храна Димитър Давидов прекара цяло денонощие в ареста на Четвърто РПУ. Разправията между двамата се разигра на столичните улици „Бигла“ и „Обербауер“. След като Ивайло Мирчев сам публикува видео от инцидента, стана ясно, че политикът е излъгал оператора на спешния телефон, а впоследствие се оправда, че прокуратурата е пресолила манджата. Задържаният Димитър Давидов бе освободен под парична гаранция.

Оказа се, че от нанасянето си през 2022 година Ивайло Мирчев е превърнал в ад живота на съседите си в престижния квартал „Лозенец“. Роденият в Добрич политик редовно устройва битови скандали, кара се с шофьори и подава десетки сигнали на телефон 112 за силна музика или паркиране. При нанасянето си Ивайло Мирчев незаконно поставил охранителни камери във входа с мотив, че воюва с мафията. Когато съседите се възпротивили, депутатът ги махнал, но спрял да ги поздравява и публично изразявал недоволство от порядките им.

Жители на квартала недоумяват и как Ивайло Мирчев е придобил апартамента от 135 квадрата за символичните 262 500 евро, което е под пазарната стойност. Преди това политикът оглеждал къща, собственост на актьора Робин Кафалиев, но сделка не последвала. В декларацията си пред Антикорупционната комисия Ивайло Мирчев твърди, че парите са от спестени заплати, което буди подозрение у съседите му. Въпреки вълната от справедливо възмущение и стотиците искания за оставка от симпатизанти, народният представител няма намерение да напусне поста си.

