Министър Евтим Милошев на наградите „Златен век“: „Културата е духовна необходимост и мисия”

Министърът на културата Евтим Милошев връчи традиционните награди „Златен век" на Министерството на културата на изявени творци и дейци на културата за техния принос към развитието на българската култура и духовност. Церемонията се състоя в Балната зала на Националната галерия - „Двореца" в София в навечерието на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

„Избрахме Балната зала на Националната галерия, за да подчертаем уважението и значението на всички творци, които днес ще получат едно заслужено признание", каза министър Евтим Милошев в началото на церемонията.

Той подчерта, че в навечерието на 24 май Министерството на културата изразява своята признателност към хората, които със своя талант, труд и последователност изграждат авторитета на българската култура.

„За нас, дейците на културата, това е патронен празник - един от най-светлите и обичани български празници. Избрахме този момент като благодарност и уважение към вашето дело, към вашия принос и заслугите, които имате към създаването, издигането и престижа на българската култура", каза още министърът.

„Културата, културният процес, създаването, освен че не търпят граници, не са зависими от времето и възрастта, а са израз на един творчески процес, който всеки един от вас носи и осмисля не само работата, а и битието му.", посочи още министър Милошев.

Той пожела на отличените творци здраве и вдъхновение и подчерта, че културата и творческият процес не зависят от времето, възрастта или мястото, а са вътрешна духовна необходимост и мисия.

Тази година с престижните отличия „Златен век" бяха удостоени близо 40 творци и дейци на културата от различни области на изкуството и културния живот.

Най-високото отличие - „Златен век" (огърлие и грамота), получиха акад. Васил Гюзелев, композиторът и диригент Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, писателката и сценарист Рада Москова, пианистката и педагог Борислава Танева, както и посмъртно Михаил Белчев.

Със „Златен век" (звезда и грамота) бяха отличени архитектите Белин Моллов и Иван Генов, композиторът Милко Коларов, актрисата Мара Чапанова, театроведите Богдана Костуркова и Борислав Петранов и режисьорът Костадин Бонев.

Почетният знак „Златен век" - печат на цар Симеон Велики - златен, бе връчен на редица изявени културни дейци, сред които Атанас Капралов, проф. Александър Донев, проф. Иво Драганов, режисьорът Илиян Джевелеков и композиторът Георги Петков.

Сребърен печат на цар Симеон Велики получиха реставраторът Илинка Чергарова, кураторът Иво Милев, композиторката Дора Драганова и хореографите Васил Радев и Олеся Пантикина.

Плакети „Принос в развитие на културата" бяха връчени на културни дейци, дипломати и институции за активната им работа в сферата на културата, международното сътрудничество и опазването на културното наследство. Сред отличените бе и Националният литературен музей по повод 50-годишнината от създаването му.

Церемонията започна и завърши с изпълнения на млади музиканти от Националното музикално училище „Любомир Пипков", с което бе поставен акцент върху приемствеността между поколенията творци и значението на художественото образование. Публиката аплодира дълго изпълненията на Микаела Кожухарова, Яна Кръстева и Ексена Костова с преподаватели Лиляна Стоева и Цвета Кунчева и Любов Шишева.

Финалът на вечерта събра всички лауреати за обща снимка - символ на уважението към хората, които със своето творчество и обществен принос продължават да пазят и развиват българския духовен живот.