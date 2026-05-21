Иво Христов: Диалогът със САЩ сега тече между президентите Радев и Тръмп

Разговорът между президента Тръмп и президента Радев е признание за институционален диалог, подчерта вицепремиерът.

Вицепремиерът Иво Христов коментира разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп, като подчерта, че това е „нов тип взаимоотношения“, в които „президент с президент говори“.

По думите му: „Това, че президентът Тръмп разговаря по телефона с президента Радев е признание за институционални диалози и за възможността да се поставят въпроси на най-високо ниво.“ Христов заяви още пред БНТ: „Това, че президентът Радев е поставил един дългогодишен, десетилетен проблем с визите, според мен, е важен момент и нещо, което всички българи очакват.“

Той направи и критичен коментар за предишните отношения между София и Вашингтон: „Не ние сме канили самолетите на летище София. А вероятно чухте Марко Рубио преди дни, който каза, че българската власт е била чудесна и е казала „да“, без дори да попита за какво я молят. Това са тип взаимоотношения, които ние наследихме.“ Според Христов сега „диалогът тече между президенти“, а не чрез посредници.

По темата за външната политика Христов заяви, че България вече търси „известен баланс“ в отношенията си с различните центрове на влияние. „Самият факт, че задавате въпроса, показва, че вече има известен баланс в българската външна политика“, каза той. По думите му страната води диалог както с Брюксел, така и с Берлин, Париж и Вашингтон.

Вицепремиерът подчерта, че България трябва да защитава собствените си интереси: „Ние дискутираме с различните центрове за вземане на решения“, а това „придава друга тежест и известна независимост на българската външна политика“. Като пример той посочи темата за визите за САЩ и опасенията около споразумението „Меркосур“, което според него „поставя под въпрос конкурентоспособността на нашите производители, особено в агросектора“.

Попитан за идеята за трибунал срещу Владимир Путин, Христов заяви кратко: „Всички са наясно, че това е пожелателно мислене.“ Според него България не е „аутсайдер“ в Европа, когато отстоява по-реалистични позиции. „Ние не сме единствените, второ, ние сме реалистите“, каза той и добави: „Винаги реализмът триумфира.“

По икономическите теми Христов коментира бюджета, дефицита и ръста на цените след влизането на България в еврозоната. Той заяви, че страната е изправена „пред една важна дилема“ – дали „да затегнем коланите“ и да спазва стриктно ограниченията за дефицит, или да си позволи „малък свръхдефицит“.

Според него България е влязла прибързано в еврозоната: „България политически заслужава със своето, според мен, прибързано решение да влезе в еврозоната с неподготвени институции и със неустойчива икономика.“ Христов свърза с това и повишаването на цените: „Хората го усещат по джоба си, а и в миналото всяка страна, прекрачила в еврозоната, е познала същия проблем.“

Той защити по-консервативната бюджетна политика с аргумента, че „ако ние се поддадем на емоцията, скоро ще има още по-малко пари, тъй като ние трупаме дългове“. В същото време допусна възможността за „мек свръхдефицит“ заради „непредвидените харчове“, включително около организацията на Евровизия.

За цените Христов заяви, че проблемът не може да бъде решен само от правителството: „Борбата с ръста на цените не може да бъде извършена само от правителството.“ Според него в това усилие трябва да участват Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Българската народна банка. „Всички български граждани патят от цените, всички виждат проблема“, каза още вицепремиерът. І БГНЕС