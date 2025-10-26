Мрежата на бунт! КАСТРАЦИЯ ЗА П€ДАЛИТЕ СТАНИМИР ХАСЪРДЖИЕВ И РОСЕН БЕЛОВ Ортакът на културния министър и шефът на пациентската организация имали стая за мъчения на малки момченца https://crimes.bg/vodeshha-tema/mrezhata-na-bunt-kastraciya-za-peurdalite-stanimir-hasardzhiev-i-rosen-belov-3/175946 Crimes.bg

Гневни гласове се надигат в мрежата за доживотен затвор и кастрация на гей педофилската банда, насилвала малки момченца в зловеща стая за мъчения. Главни действащи лица в нея са шефът на пациентската организация Станимир Хасърджиев, ортакът на културния министър Мариан Бачев - Росен Белов, както и за останалите участници в престъпния сговор, бившия военен от Френския легион Симеон Дряновски и еротичния модел от Гърция, чието име не се споменава.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с гореспоменатите мъчители. Обвинението към тях е, че са отвлекли 20-годишно момче и против волята му с огнестрелно оръжие и наркотици са го заставили да се гаврят с него. Слухове в средите на обратните резби сочат, че тома не е първата им жертва. Тъкмо напротив - те по няколко пъти седмично са отвличали и склонявали невръстни момченца да ги развращават насилствено.

Важно е да се обърне внимание, че издевателствата с непълнолетни са се извършвали в жилище на лекар, а помагач му е бил актьорът, който е съдружник на министър Бачев в детски театрални работилници. Т.е серийният изнасилвач преподава на деца в школата „Мариян Бачев и Аркадия фюжън арт“, не сдържаха гнева си потребители, които призоваха медицинската гилдия да отнеме правото на Хасърджиев да лекува хора и да се титулува “доктор”.

Униформени, до които се допитахме издадоха, смразяващи кръвта подробности за перверзната гей четворка. Те открили специална стая за садо-мазо оргии в апартамента на Хасърджиев.

Шефът на пациентската организация дори нахлузил маска на куче на дрогираното момче под дулото на пистолет.

Четиримата мъже са обвинени за отвличане и насилствено интоксикиране с розов кокаин на жертвата си от мъжки пол. Младежът успял да избяга от извратеняците, скачайки от терасата на 5-ия етаж и приземявайки се на балкона на 4-ия етаж в сграда в Дианабад. Той все още е в болница заради предрусване със смъртоносната дрога, а след приема й получава паник атаки и е със замъглено съзнание.

Операцията по арестите на четиримата изнасилвачи е проведена тази събота, а нахлулите в мезонета на д-р Хасърджиев полицаи се смаяли от видяното.

Една от стаите в апартамента е била оборудвана в садо-мазо стил – от тавана висяла люлка с железни вериги за връзване. В стаята ченгетата открили наркотици – розов кокаин и кристали, кашони с алкохол, както и множество атрибути за безспирните гей оргии – камшици, десетки вибратори с впечатляващи размери, дамско бельо, латексови костюми, чорапогащници и секс маски.

Оттогава Хасърджиев е в ареста заедно с бившия военен от Френския чуждестранен легион Симеон Дряновски, на когото е бойния пистолет, с който е бил заплашен вързаното за вериги в садо-мазо стаята 20-годишният младеж.

Актьорът Росен Белов и гръцкия модел са под домашен арест. На 28 октомври четиримата ще се изправят пред съда, като заседанието ще е при закрити врати, за да се запази достойнството на жертвата.

Източник: crimesbg.com