Метростанция върху частен имот: Ще спре ли строителството в „Слатина“? Нови инциденти и засилен натиск върху кмета Терзиев

Тунелопробивната машина е в метростанцията № 4 на бул. Шипчески проход за профилактика. По градоустройство отдолу тече подводна река. Дали е станал инцидент или само дъждовете са виновни ?

Дали при всеки дъжд бъдещата Метростанция ще се наводнява?

Служители на Столична община алармираха медиите, че са подложени на натиск да мълчат по казуса с незаконното строителство на метростанцията в район „Слатина“. Сигналът е придружен с обширна документация, според която проектът засяга частен имот, върху който се строи вече повече от две години без приключила отчуждителна процедура.

Днес темата отново излезе на дневен ред – метростанцията е била наводнена след обилен дъжд, потвърдиха за медиите източници от строителната площадка.

Това е поредният инцидент – след като по-рано през годината падна тежък строителен кран на същия обект.

И двата случая са били прикривани и омаловажавани от институциите, твърдят общински служители, които настояват за пълна проверка.

Риск от спиране на строителството и загуба на европейско финансиране

В основата на скандала стои официален сигнал, подаден до кмета на София Васил Терзиев от собственика на засегнатия имот .

Писмото е получено в Столична община още на 23 септември 2025 г., но повече от месец няма нито публична реакция, нито започнала проверка.

Случаят вече се превръща в сериозен риск за европейското финансиране по Оперативна програма „Транспорт“, тъй като по правилата на ЕК не може да се усвояват средства за строителство върху неотчуждени имоти.

Как започва казусът

Разрешението за строеж на 4-та метростанция е издадено на 17 октомври 2023 г. от тогавашния главен архитект на София арх. Здравко Здравков – цяла година преди да бъде започната процедурата по отчуждаване.

Така държавен обект от национално значение започва да се строи върху частна собственост без предварително обезщетение, което противоречи на чл. 17, ал. 5 от Конституцията и на Закона за общинската собственост (ЗОС).

По-късно Здравков оглавява РДНСК – институцията, която би трябвало да контролира законосъобразността на строежа. Това поражда очевиден конфликт на интереси. Подадените до момента жалби до ДНСК остават без движение.

Конфликт на интереси и „вътрешен кръг“ в общинското строителство

Актът за откриване на строителната площадка през ноември 2023 г. е подписан от арх. Богдана Панайотова, тогава собственик на фирмата, упражняваща строителния надзор.

По-късно именно Терзиев я назначава за главен архитект на София след конкурс, в който я представя като „гарант за прозрачност и законност“.

Днес Панайотова, в качеството си на главен архитект, контролира строителството на същия обект, който сама е открила – нещо, което по същество представлява самоконтрол и потенциален конфликт на интереси.

Подписано „тристранно споразумение“ без пълномощия?

Собственикът на имота твърди, че е бил подведен да подпише споразумение с районния кмет на „Слатина“ Георги Илиев и с директора на „Метрополитен“ ЕАД проф. Стоян Братоев.

В документа се обещава замяна на имота с друг и обезщетение, но по време на съдебното производство става ясно, че нито Илиев, нито Братоев са имали пълномощия от кмета на София да подписват такива ангажименти.

Това поражда съмнения за превишаване на правомощия и корупционни договорки, включително опит частна строителна фирма да поема задължения на общината – практика, която противоречи на закона.

Отчуждаване и предварително изпълнение без въвод във владение

След серия жалби и сигнали, Столична община издава Заповед за отчуждаване № СОА24–РД40–53/13.12.2024 г., последвана от поправка през януари 2025 г.

Процедурата е обжалвана в съда, но строителството не е спряно.

Макар да е допуснато предварително изпълнение, няма въвод във владение на общината, каквото изисква чл. 30 от ЗОС.

Това прави всички последващи действия правно невалидни, включително разходите по европейски програми.

Тече и съдебно производство за обявяване нищожност на специализирания ПУП на база на който се строи разширението на трети метро диаметър.

Кран, наводнение и институционално мълчание

Преди година строителен кран се срути на площадката на бъдещата метростанция – инцидент, за който не бе изнесена официална информация от нито една институция.

Днес наводнение на същия обект поставя под въпрос качеството на строителството и безопасността на обекта, финансиран с публични и европейски средства.

И в двата случая общината мълчи, както и по основния въпрос – дали метрото в „Слатина“ се строи законно.

Въпроси без отговор към кмета Васил Терзиев

Кога ще бъде извършена проверка по сигнала на собственика и защо вече месец няма реакция?

Ще бъде ли спряно строителството до приключване на съдебните производства и изясняване на законността на отчуждаването?

Ще бъде ли анулирано разрешението за строеж, издадено от арх. Здравков преди отчуждаването?

Ще предприемете ли действия за отстраняване на конфликта на интереси при арх. Богдана Панайотова?

Ще бъдат ли сезирани компетентните органи за евентуални нарушения на закона и злоупотреба с евросредства?

Кой е реалният изпълнител и подизпълнител на строителството на 4-та метростанция и дали има промени спрямо офертата по обществената поръчка?

Заключение

Случаят „Метростанция върху частен имот“ вече не е само юридически спор – той се превръща в тест за законността и морала на управлението на София.

Докато багерите продължават да копаят, водата тече в тунелите, а доверието – изтича между институционалното мълчание. Усвоява се Европейско финансиране за строителство в частен имот, дали София ще връща милиони ?

Ако Столична община не реагира своевременно, София може да се окаже не само с незаконно строителство, но и без европейските средства, които го финансират.

Ще се сезира ли прокуратурата и Столичния общински съвет да извършат проверка?

Редакцията ще продължи да следи темата и очаква официален коментар от кмета на София Васил Терзиев, главния архитект арх. Богдана Панайотова, директора на „Метрополитен“ и районния кмет на „Слатина“ Георги Илиев.

Източник: informiran.net