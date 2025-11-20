МЕЛЕ! Синчето на ортопеда от “Полимед” АД Насер Мохамад се размаза с мощен “Мерцедес”. Ще го покрие ли баща му? Уважаваният доктор има огромна клиентела от мастити баровци, политици и магистрати, сега се очаква да задейства връзките си https://crimes.bg/vodeshha-tema/mele-sincheto-na-ortopeda-ot-polimed-ad-naser-mohamad-se-razmaza-s-moshten-mercedes-shte-go-pokrie-li-bashta-mu-3/178004 Crimes.bg

Ще станем ли свидетели на поредният “помилван” потенциален пътен убиец, се питат хората в социалните мрежи след като стана ясно, че келешът, помлял “Мерцедес” за стотици хиляди левове, е синче на известния доктор Насер Мохамад. Таткото работи в медицински център “Полимед” АД като ортопед, а клиентелата му била все от сой - висши полицаи, магистрати, политици и тежки бизнесмени, на които той оперирал менискуси, присаждал хрущяли и помагал да проходят. Босовете на медицинския център също треперели да не изгубят кадър като него. Ето защо имало всички предпоставки тази отбрана клиентела, заедно с притежателите на здравното заведение, да пуснат дебели връзки, спасявайки самозабравилият се синковец-хайванин. Поне така прогнозираха пътни полицаи и прокурори, наблюдаващи случая със сина на д-р Мохамад

Припомняме, че 19-годишният Нидал Мохамад разтресе бул. „Тодор Александров“ с мощния си „Мерцедес“, като го заби директно в стълб на светофар. Инцидентът е станал пред бившето кино „Арена“ и по чудо няма пострадали. Тук е важно да се отбележи, че адресът на “Полимед” АД също е пресечка на бул. “Тодор Александров”, така че нищо чудно Нидал преди удара да е бил при татко си.

След удара младият „състезател“ не се смутил ни най-малко. В социалните мрежи се появиха кадри, на които пройдохата усмихнат показва среден пръст, сякаш нищо не е станало.

Свидетел, който е бил непосредствено зад колата, разказва: „Момчето беше зад мен. Настъпи силно газта, чу се форсиране и докато погледна в страничното огледало вече беше на около 45 градуса изместен и право в стълба.“

От СДВР съобщиха, че младежът е откаран за преглед и е без опасност за живота. Но въпросът, който гъмжи в обществото, не е медицински – а морален. Този млад шофьор трябва да бъде благодарен, че не е почернил някое семейство, коментираха от “Топ Преса”. Можеше да блъсне пешеходци, както стана трагично с Георги Семерджиев на 5 юли 2022 г., когато джипът му премина с висока скорост на кръстовището на булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“, удари такси и се разполови. При катастрофата загинаха две млади жени – 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилева.

Социалните мрежи буквално избухнаха от възмущение – не само заради безразсъдната скорост, но и заради надменността и липсата на чувство за отговорност.

Очевидци отбелязват, че синът на д-р Насер Мохамад - Нидал е форсирал колата внезапно, показвайки пълната мощ на автомобила си, предизвиквайки паника сред пешеходци и други шофьори.

Той е жив и здрав. Но обществото вече не търпи „малките състезатели“, които мислят, че правилата на пътя не важат за тях. Този инцидент е поредното предупреждение: младежите трябва да разберат, че както техният, така и животът на другите не е игра, а един удар може да промени всичко, коментираха от медията.

