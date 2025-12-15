Мальовица посрещна зимния сезон със зелени политики и вълнуващи думи

„Мальовица не е само курорт, не е просто уникална природа или място за предизвикателства и приключения… През последните години в Мальовица се инвестира сериозно - обновяват се хотели, изгражда се туристическа инфраструктура. С всяка изминала година тук се случва нещо ново – нови атракциони, нови услуги, нови възможности за активен туризъм. Всичко това, убеден съм, ще доведе комплекса към още по-силен възход, за което искам да благодаря на инвеститорите.” Каза кметът на Самоков Ангел Джоргов при откриване на зимния туристически сезон

Като домакини на базата председателят на БТС Венцислав Венев изрази надежда, че Мальовица ще посреща все повече гости, защото обновяването на курорта го прави още по привлекателна туристическа дестинация.

Голямата новина на събитието съобщи Александра Ковачка: „Мальовица прави убедителна крачка към имиджа си на зелен курорт преминавайки изцяло на чиста енергия. Разделно събиране на отпадъци, зарядни станции за автомобили и екологичен кодекс са само началото на амбициозните намерения. „ Събрахме се, за да открием зимния сезон на курорт Мальовица. Днес условията ни напомнят нещо важно – планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията ни. И точно затова към нея трябва да се подхожда с уважение и дългосрочно мислене.

Нашата цел е ясна: да развиваме Мальовица устойчиво. Това означава от една страна да опазим природата такава, каквато е, а от друга – да създадем възможност повече българи да имат достъп до тази планина и да я преживеят по правилния начин.

В този контекст преминаването изцяло към възобновяема енергия за електричество и отопление беше логична и необходима стъпка. Това не е еднократен жест, а част от последователна политика за отговорно управление на курорта.

2025 година е и година на конкретни промени. Те са резултат от работата на екипа на място, сътрудничеството с Българския туристически съюз и подкрепата на местната власт. През лятото открихме нов уелнес център в хотел „Алпинист“ с вътрешен басейн. Този декември отворихме вратите на напълно обновеният хотел „Ален Мак“, който посреща гостите си в нов облик и по-добър стандарт.

Работата ни не спира дотук. Предстоят още инвестиции и инициативи, с ясната цел Мальовица да се утвърди като водещ бутиков курорт – място, където природата е водеща, а човешката намеса е премерена и отговорна.“ Каза тя като благодари на всички, които допринасят за това развитие, и на всички, които избират Мальовица.

Откриването на зимния сезон беше съпътствано с богата програма и много забавления за децата. Кулминацията стана невероятното огнено шоу на изпълнителите на Дивитас. „Не опитвайте това сами. Нека пазим гората“ предупреди водещия Росен Петров, който пристигна на Мальовица часове след премиерата на новата си книга „Нека помним II”. За отличното настроение на празничния ден се погрижиха забележителните танцьори от Родея и звездата от музикалния театър Силви Филип