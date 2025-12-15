ЛЪСНАХА! Издирвана за кражби мутра вардила Асен и Киро на протестите (ВИДЕО) Престъпникът Светлозар Залотков беше плътно до шарлатаните https://crimes.bg/vodeshha-tema/lasnaha-izdirvana-za-krazhbi-mutra-vardila-asen-i-kiro-na-protestite-video-3/180225 Crimes.bg

Колкото повече време минава от вакханалията на жълтите павета, толкова по-интересни лица изплуват в обкръжението на Асен Василев, Кирил Петков, Иво Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов и сие.

Поредният криминален тип, който тв камерите уловиха да седи плътно до Асен Василев, е издирваният от МВР за кражби от с. Скобелево (Старозагорско) Светлозар Залотков Петров.

Наши източници от системата потвърдиха, че бруталният гангстер е автор на множество грабежи, нахлуване в чужда собственост, побои и разпространение на наркотици, без да броим редовната им употреба. За него се говори, че освен от бели вещества, е зависим от хазарт и виси с почти невъзможни за изплащане борчове към тежки лихвари.

Накратко - престъпникът Светлозар перфектно се вписва в образа на лицата, за които шефа на СДВР разказа при акцията на отряд “Кобра” в заложните къщи миналата седмица. Припомняме, че тогава висшият полицейски началник описа схемата в детайли.

Лихварските шефове държат на къс пас всякаква неблагонадеждна сбирщина, готова срещу няколко опростени от заложните къщи стотачки да чупят, бият и окървавяват иначе мирните мероприятия. Въпросните лихвари пък са на подчинение към мастити олигарси от калибъра на Черепа, Бобока, микренския борчески шеф и още десетки персони, които трудно биха обяснили първия си милион.

Ако те имат интерес да узурпират законно избраната власт чрез улични бунтове, крими контингентът е на тяхно разположение.

Кадрите, които поднасяме на читателското внимание пък правят връзка кои политически лица биха се възползвали от силовия и криминален ресурс за да получат сънуваните 121+ депутата. Също така можем да предположим какви престъпни типове им дават самочувствие да раздават (цитираме) шамари и ритници в българския парламент.

Изводите оставяме на Вас, а снимките и клиповете казват повече от хиляди думи.

Източник: crimesbg.com