КПК - орган за закриване? Според парламента комисията не бори ефективно корупцията

Преди месец неприетият бюджет на управляващите предвиждаше скок на заплатите в Комисията за противодействие на корупцията от 52%. А само преди дни, по предложение на същите управляващи, същата комисия беше закрита на първо четене в парламента.

Народното събрание гласува премахването на Комисията за противодействие на корупцията. На първо четене със 121 гласа „за", 82 „против" и 10 „въздържал се" депутатите одобриха проекта на ГЕРБ за закриването. Той предвижда разследванията на комисията да преминат към ГДБОП, а проверките за конфликт на интереси - към Сметната палата.

„Предлагаме край на една институционална заблуда, която години наред ни се представяше като реформа, но не постигна резултати борбата за корупцията по високите етажи на властта", каза Георги Кръстев - ГЕРБ-СДС.

Създадена през 2018 година, антикорупционната комисия беше част от така наречената КПКОНПИ - мега служба с две направления - да отнема незаконно имущество и да проверява за корупция.

През 2023 г. по предложение на ГЕРБ и Продължаваме промяната-Демократична България антикорупционното звено се отдели в сегашната Комисия за противодействие на корупцията. Заявката беше за по-ясна отчетност, по-малко тромавост и повече разследващи функции. Серията от шумни проверки и обвинения за корупция у нас през последните две години обаче подтикнаха депутатите от ПП-ДБ първи да поискат закриването тази комисия.

„КПК в сегашния си вид е бухалка. Тази бухалка използва своите оперативно издирвателни функции, напоследък и своите разследващи функции по НПК за да тормози опозицията", каза Божидар Божанов.

„Антикорупционната комисия е с ръководство избрано през третия мандат на ГЕРБ, тогава, когато се създаваше КПКОНПИ. Това е старото ръководство. Тоест няма никакви гаранции за независимост. Примерите за злоупотреба са от това лято, от изминалото лято, като започвам с ареста и въобще разследването срещу кмета на Варна, общински съветници, лица, които, забележете, всички те бяха представители на опозицията. Излиза, че корупцията е в опозицията, а не в управляващите, нещо, което противоречи на здравия разум", заяви Атанас Славов, ПП-ДБ.

С активно участие на Антикорупционната комисия кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан и обвинен в участие в организирана престъпна група и искане на подкупи за уговаряне на обществени поръчки във Варна. Пак след разследване на комисията и прокуратурата, заместник-кметът на София Никола Барбутов бе обвинен за влияние при разпределянето на общински пари в столицата. Ключови свидетели и по двете разследвания се оплакаха от натиск от същата Антикорупционна комисия да променят показанията си.

Така бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов се отрече от първоначалните си показания срещу Коцев, а експертът към район „Младост", Соня Клисурска, съобщи, че е била притискана да свидетелства срещу Барбутов. Според адвокатите по двете дела, обвиненията се крепят основно на спорни свидетели и неубедителни записи от специални разузнавателни средства, без представени досега ясни доказателства за категорична корупция. През юли съпредседателят на „Демократична България" Атанас Атанасов пръв заговори за закриването на антикорупционната комисия. Броени дни след това един от основните партийни опоненти - лидерът на „ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пое темата и пръв обяви, че внася законопроект за закриването на антикорупционната комисия.

„Комисия за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Това е единственият начин да бъде прерязана пъпната връв, която свързва тази структура с дискредитирани и провалени, корумпирани политици, които системно я употребяват за своите "спасителни" ПР-кампании, представяйки се за жертви!"

Вече многократно Делян Пеевски обвинява антикорупционната комисия и нейния председател Антон Славчев в зависимост, но по думите му - от ПП-ДБ. Съпартийците му също се включват към обвиненията към КПК.

„Госпожа Бориславова е в конфликт и по всякакъв начин драпа да се освободи от лицето Славчев, защото точно лицето Славчев я покри в няколко скандала", каза Хамид Хамид, „ДПС - НН".

„По това вече има приключила проверка на комисията с вашия председател Антон Славчев. Показателното е, че разследване за корупция няма срещу ДПС", коментира Лена Бориславова, ПП-ДБ.

Недоволство от работата ма комисията по корупцията проявяват и останалите партии.

За последните две години има общо около 15 обвинителни акта, от които няколко са върнати от съда. И едно споразумение. Това безспорно означава, че не е работила.

Данните са от прокуратурата след запитване на „Възраждане". Според тях за 2024 година в съда са внесени обвинения по 8 случая на Антикорупционната комисия. От тях 4 са върнати за доразглеждане и други две, приключили със споразумения. През 2025 г. обвинителните актове по такива случаи са 6. От „Величие" пък казват, че в последната година огласили „300 случая на корупция", но Антикорупционната комисия не реагирала. Питаме лидера Ивелин Михайлов за пример.

„Още 2020 г. когато едни от хората, които са във властта. Те ми направиха една постановка, която е като 8-те джуджета - има статии от уж елитни медии, после идва човек от държавата, пускат сигнали срещу мен, и накрая идват бандитите и ограбват всичко, което аз съм създал, докато аз роптая срещу корупционни схеми", заяви той.

След серия взаимни обвинения във влияние над Антикорупционната комисия, политиците единодушно заключиха, че тя не работи. Така се появиха три проекта за закриване на Антикорупционната комисия - на „ДПС - Ново Начало", ПП-ДБ, и на ГЕРБ.

Със своя проект ПП-ДБ искат антикорупцията да премине към нов независим орган.

„В нашето предложение сме предвидили членовете на органа да се избират двама от Народното събрание, двама от Общо събрание на ВКС и ВАС, и един да се назначава от президента, 9:58 т.е. да няма възможност нито една политическа сила да доминира в работата на този орган", обясни Атанас Славов, ПП-ДБ.

С проектите си „ДПС - Ново начало" и ГЕРБ пък не искат отделна институция, която да бори корупцията.

Подаването и проверката на декларациите на проверяваните лица се насочват към Сметната Палата. Там вече ще се занимават и с предотвратяване на конфликт на интереси. Противодействието на корупцията преминават в структурите на ДАНС", каза Хамид Хамид от „ДПС - НН".

„Функциите по разкриване и противодействие на корупцията да се върнат в ГДБОП. Разследването на корупционни престъпления по високите етажи на властта да се върнат към следователите. Превенцията, конфликтът на интереси и контролът на имуществените декларации да се прехвърлят в сметната палата", заяви Георги Кръстев, ГЕРБ - СДС.

С мнозинство от точно 121 гласа депутатите одобриха предложението на ГЕРБ. ПП-ДБ обаче смятат, че с липсата на самостоятелен антикорупционен орган ние ще загубим милиони евро по плана за възстановяване и устойчивост.

България кандидатства и бе одобрена за финансирането през 2022 г. от Европейската комисия, като едно от условията беше независимост в борбата с корупцията. С мотив, че това условие не е изпълнено Еврокомисията блокира близо 370 милиона евро от плащанията и даде срок на страната ни да поправи проблема до 6 месеца, гледано от октомври насам.

Ако борбата с корупцията премине към МВР и Сметната палата, според Славчев, Европа няма да отпусне парите. Коментарът на „Възраждане":

„Губим ли по този начин пари? Категорично ги губим, защото вторият и третият транш на парите по ПВУ са обвързани точно с тази функция за превенция на корупцията и независимите членове на тази комисия", смята Цвета Рангелова, „Възраждане".

Авторите на законопроектите от ГЕРБ и „ДПС - Ново" начало не влязоха в дискусия по поставения проблем с парите от Европа, които сме на път да загубим. На този фон през ноември парламентът одобри на първо четене увеличение на заплатите на служителите в Антикорупционната комисия - или средно за служител между 3500 - 4000 лв. на месец. След масовите протести бюджетът не бе приет, а сега всички искат закриване на комисията.

„И трите проекта не ги подкрепихме. Ние не разследваме злоупотребите, които е направила КПК, и хората като Антон Славчев, който задържа 5 наши съмишленици и аз предупредих, че преди това съм изнудван да променя политическите си възгледи и после КПК действа като бухалка, искам тези хора да са в затвора, искам да бъдат разследвани", коментира Ивелин Михайлов, „Величие".

Предстои проектът на ГЕРБ за закриването на комисията да бъде гласуван на второ четене. Ако бъде приет, той предвижда стари дела от архивите на Комисията да бъдат предадени на ДАНС, а приложените към тях записи от подслушвания със специални разузнавателни средства да бъдат унищожени. Депутатът Атанас Атанасов настоява за ясното описване на тези материали, заради риск те тайно да бъдат запазени и използвани за манипулации и изнудвания. Дали в ГДБОП и под наблюдението на прокуратурата борбата с корупцията ще бъде свободна от влияние на политици и бизнесмени предстои да видим.