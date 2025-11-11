Кортежът на НСО, влязъл в насрещното, карал гост на Радев

Автомобилите на специален режим на НСО, охранявали ливанския президент Аун, са карали в насрещното движение на пътя между Карлово и Бачковския манастир, разкриват свидетели на случката.

Гостът на българския президент Румен Радев-ливанският му колега Жозеф Аун, предизвика напрежение на пътя между Карлово и Бачковския манастир, защото кортежът му от НСО премина в насрещното движение с висока скорост и изблъска шофьорите от пътя днес. Това стана ясно от видеозапис, качен в социалните мрежи.

Видео показва опасно шофиране на автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното по извънградски път.

Видеото е заснето от кола, срещу която се движат автомобилите със специален режим. Една от колите на НСО дори светка на водача с фарове и той е принуден да навлезе в банкета, за да не се сблъска челно с кортежа.

В социалните мрежи хора се оплакаха от шока, който са изпитали по време на изкачването на колите.

Източник: novini.bg