Кола помете трудноподвижен пешеходец в Драгалевци (видео 18+)

Зловещи кадри на катастрофа бяха разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда как шофьор на автомобил блъска трудноподвижен пешеходец, без изобщо да намали скоростта преди удара.

Инцидентът е станал до кръговото кръстовище при кв. "Драгалевци" в София, между магазините "Лидъл" и "Фантастико" вчера рано сутринта.

Човекът е починал, твърдят в публикацията в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

На видеото от катастрофата се вижда как възрастният мъж с бастун пресича на пешеходна пътека. Една кола спира, за да мине, но друга в насрещното платно го блъска, без да намали скоростта.

Едва след удара, на няколко метра от катастрофата, успява да спре. Първи от колата излиза шофьорката от другата кола, за да окаже помощ на блъснатия мъж, а след това пристига и виновният водач.

"Няма никакъв спирачен път, най-вероятно си рови в телефона като всеки втори по пътищата вече", пише потребител под поста със зловещото видео.

"Без коментар...... просто съм потресена как всеки ден се намират такива ....... на пътя, как всеки ден има някой блъснат пешеходец или някой забил се в мантинелата, думи нямам.......", пише друг.

Вчерашният ден беше белязан от още една зрелищна катастрофа. 19-годишен с мощен мерцедес се наниза в стълб на светофар пред бившето кино "Арена" на столичния булевард "Тодор Александров". Във фейсбук групата "Катастрофи в София" съобщиха, че това е Нидал Мохамад, а самият той потвърждава в коментари под публикацията. На един от кадрите, който е бил публикуван първоначално в негов профил в Инстаграм, той позира, показвайки среден пръст, пред смачканата си кола.

При катастрофи в България през изминалото денонощие са ранени 16 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 14.

В София са регистрирани 35 леки катастрофи и четири тежки, загинали няма, а ранените са петима.

От началото на месеца са станали 317 катастрофи с 27 загинали и 396 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5948, загиналите са 399, а ранените 7407. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 18 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Източник: dir.bg