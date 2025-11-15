Кирчо Руския и Любо Гъзаря плащат по €5 000 за карта от ГДБОП Наркобосовете се натискат за агенти, така мръсният бизнес върви без проблеми https://crimes.bg/vodeshha-tema/kircho-ruskiya-i-lyubo-gazarya-plashtat-po-eur5-000-za-karta-ot-gdbop-3/177559 Crimes.bg

В България даже мафиотите ни не са като хората – наркобосове от величината на Кирил Киров - Кирчо Руския и Любомир Крумов – Любо Гъзаря всеки месец цакат по 5000 евро, за да се водят „агенти“ на отчет в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, възмущава се перфектно информиран източник от службите.

„Егати мафиотите имаме, пълна смешка. Правят се на големи бабаити, ама всеки месец с провиснал нос носят пачки на своя оперативен работник, за да продължат да носят карти от ГДБОП. Ползите са безспорни - получават предварителна информация за готвени акции, за размествания в конкуренцията, за дилърите на врага и складовете. където крият „стоката

Но да си бандит, а да плащаш по 10 000 лева на месец, за да те водят „кука“, е голям майтап“, не пести злъч топ униформеният.

Според него оперативният работник, който ги държи на отчет, не прибира цялата сума за себе си. „Половината от парите отиват за началниците на ГДБОП, това го знаят и чистачките, но работата върви, никой не гъква“, призна спецченгето. И направи проста сметка - десетина наркобосове от висшия ешелон носят 50 000 евро всеки месец, и вълкът сит, и агнето цяло.

Последно люлинският разбойник и тайно ченге Кирчо Руския „блесна“ миналото лято, когато заедно с бандата си вдигна Гърция на крак след дивашкия екшън в първия ръкав на полуостров Халкидики - Касандра.

На 17 август 2024 г. българите заформиха кървав скандал, при който гардовете на Кирчо Руския извадиха пистолети, получени покрай шефа на 4-то РПУ Кристиан Тонев, в популярния плажен бар „Ахинос Тути Бийч“.

При мелето Кирчо Руския нападнал съсобственика на ресторанта Иво Белгиеца уж за забавена храна на дъщеря му Алия от връзката му с чалгаджийката Джорджия. Нощното заведение е собственост Белгиеца, а според слуховете сериозен дял в него има и Весо Брадата. Брадата обаче не е присъствал на публичното меле, побъркало туристите в курорта.

По информация на очевидци Кирчо Руския и Любо Гъзаря били в заведението заедно с жените си. Тарикатите чакали повече от час поръчката си, а накрая извикали сервитьора, за да му потърсят сметка за забавянето.

На място дошъл собственикът Иво Белгиеца и започнал спор между него и Руския, който прераснал във физическа саморазправа. На помощ на Белгиеца се притекъл един от готвачите, въоръжен с нож. Кирчо Руския и бандата му надделели над персонала на заведението, въпреки че единият от люлинчани бил намушкан.

Работник от кръчмата пък натиска паник бутона и минути по-късно на мястото се изсипали гръцки охранители. Боят продължил, единият от гардовете извадил газов пистолет, преправен с бойни патрони и прострелял 41-годишния Любо Гъзаря. Веднага след това частните охранители избягали от заведението, а дошлите на мястото полицаи арестували петимата българи.

52-годишният Кирчо Руския стана известен през 2009 г., когато го обявиха за издирване като основен участник в „Бандата на чуковете“. Както повечето от големите босове в групировката, Руския не беше открит и го хванаха 3 години по-късно. Оказа се, че е живял в къща в Стара планина при пълна конспиративност. След това беше освободен от ареста и замина за остров Бали, където отново „блесна“.

През 2016 г. го арестуваха заедно с приятеля му Тома Келевски. Двамата източвали банкови карти на туристите и превзели престъпния бизнес на екзотичната дестинация. За разлика от България Индонезия не им цепи басма и ги осъди на по 4 години затвор. Лежаха там две години и ги изпратиха със самолет в родината. След това Кирчо Руския се призна за виновен по делото „Бандата на чуковете“. Типично за българското правосъдие люлинският играч получи условна присъда.

Източник: Уикенд