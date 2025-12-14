ИВО МИРЧЕВ СЕ ИЗПОВЯДА: Шефе, искам в скута!

Брутално честната изповед на Ивайло Мирчев вече е озвучена в рими. Моралният фалит на един Facebook-герой, който е готов да обслужи всеки олигарх – само за да не остане на студено без валута, влезе в музикалната съкровищница на Gen Z поколението, продуцирана от “Братя с грим”.
Царете на политическата сатира разсъблякоха, буквално и преносно, фалшивия герой на демокрацията, комунистическото отроче на с. Крушари (Толбухин) за да лъсне затлъстялото му от корупция и далавери туловище.
Отвратителен телесно и душевно, полу председателят на “Да, България” е показан в най-откровеното си превъплъщение. Наведен плазмодий, лижещ задни части и лазещ по стълбицата на живота, която в неговия случай води само към логичен край.
Клипът шокира с директност, а текстът разголва болезнено най-тъмните кътчета от извратеното съзнание на човека, решил заедно с Киро и Асен да заемат поза партер пред всеки, готов да осребри наведените им телеса.
Римите са издържани изцяло в TikTok стилистиката, изкарала младите хора на площада.
“Шефе сипи от якото кафенце
Със кафява захар моля, дай фъстъчки за мезенце
На скута има ли местенце за послушното момченце?
Искам с Киро да сме вътре, от поръчките процентче.”
Любовта към олигарси и бивши арестанти също намира подобаващо място в римите на “Братя с грим”:
“…. Бобо̀ците и Черепи поемах ги по три
Сметки идват шефе нищо че накуп боли
На всички в телефона съм Иво в скоби п*тк@“
За кинти всичко правя като всяка проститука…”
Гвоздеят на текста запознава поколението, израснало в социалните мрежи с реалния образ на псевдобореца за демокрация, презрян от чужди и от свои:
“… За схеми съм наличен,
пред хората съм приличен,
от както без шкембе съм
Станах даже и пластичен.
Във фейсбук съм циничен
На живо неприличен
Роден антипатичен
За роднините токсичен….”
Как завършва песента и защо майсторите на сатирата избраха точно такъв сюжет, гледайте във видеото на “Братята”, което вече е налично в YouTube.
Източник: crimesbg.com