ИВО МИРЧЕВ СЕ ИЗПОВЯДА: Шефе, искам в скута! “Братя с грим” разкриха моралният фалит на един Facebook-герой https://crimes.bg/vodeshha-tema/ivo-mirchev-se-izpovyada-shefe-iskam-v-skuta-3/180113 Crimes.bg

Брутално честната изповед на Ивайло Мирчев вече е озвучена в рими. Моралният фалит на един Facebook-герой, който е готов да обслужи всеки олигарх – само за да не остане на студено без валута, влезе в музикалната съкровищница на Gen Z поколението, продуцирана от “Братя с грим”.

Царете на политическата сатира разсъблякоха, буквално и преносно, фалшивия герой на демокрацията, комунистическото отроче на с. Крушари (Толбухин) за да лъсне затлъстялото му от корупция и далавери туловище.

Отвратителен телесно и душевно, полу председателят на “Да, България” е показан в най-откровеното си превъплъщение. Наведен плазмодий, лижещ задни части и лазещ по стълбицата на живота, която в неговия случай води само към логичен край.

Клипът шокира с директност, а текстът разголва болезнено най-тъмните кътчета от извратеното съзнание на човека, решил заедно с Киро и Асен да заемат поза партер пред всеки, готов да осребри наведените им телеса.

Римите са издържани изцяло в TikTok стилистиката, изкарала младите хора на площада.

“Шефе сипи от якото кафенце

Със кафява захар моля, дай фъстъчки за мезенце

На скута има ли местенце за послушното момченце?

Искам с Киро да сме вътре, от поръчките процентче.”

Любовта към олигарси и бивши арестанти също намира подобаващо място в римите на “Братя с грим”:

“…. Бобо̀ците и Черепи поемах ги по три

Сметки идват шефе нищо че накуп боли

На всички в телефона съм Иво в скоби п*тк@“

За кинти всичко правя като всяка проститука…”

Гвоздеят на текста запознава поколението, израснало в социалните мрежи с реалния образ на псевдобореца за демокрация, презрян от чужди и от свои:

“… За схеми съм наличен,

пред хората съм приличен,

от както без шкембе съм

Станах даже и пластичен.

Във фейсбук съм циничен

На живо неприличен

Роден антипатичен

За роднините токсичен….”

Как завършва песента и защо майсторите на сатирата избраха точно такъв сюжет, гледайте във видеото на “Братята”, което вече е налично в YouTube.

Източник: crimesbg.com