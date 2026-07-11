ГОРЕЩ ВЪПРОС! Антон Кутев по полов път ли прихвана опашатите лъжи на Демерджиев?

Номенклатурният апаратчик Антон Кутев, когото историята ще запомни с циничната реплика, че социализмът бил като СПИН-а и се предавал по полов път, днес счупи нов рекорд по натегачество. В ефира на Nova той излезе геройски да брани опашатите лъжи на Иван Демерджиев за несъществуващите полети на Делян Пеевски с още по-несъществуващите му придружители.

Фалшивата справка, която няколко назначени от господин “бях точен с парите” лакеи в службите изготвиха, бе попиляна на пух и прах не само от депутатите на ДПС в парламентарните кулоари, но и от самите лица, набедени че са пътували във въпросния самолет.

Нещо повече - медийните архиви от началото на април 2024 г. неумолимо сочат, че не просто Делян Пеевски си е бил в България, но на 2-ри, 3-ти и 4-ти април той е давал изявления в Народното събрание, в присъствието на депутати и журналисти.

Кутев, който цял живот е имал претенциите на партийно пресаташе и говорител, би следвало да знае основното правило при кризисни комуникации - когато стане гаф и някой твой колега (особено ако въпросният колега оглавява МВР) се е изпуснал на метеното, всеки опит за замазване увеличава вонята и разнася нечистотията.

Вместо да насочи вербалната си мощ по посока на бюджета например, или в краен случай на войната по пътищата, Антон Кутев по най-аматьорския начин разбърка миризливия казан с още фейк опорки.

Което поражда резонния въпрос - дали Антон Кутев е прихванал по полов път опашатите лъжи на Демерджиев (както твърдеше, че се прихваща социализма), или се е размечтал да поеме пиара на МВР след като съветничката във ведомството и член та политическия кабинет Мария Папазова се провали?

Злите езици (ако трябва да ползваме риториката на калпавия министър) упорито и доста отдавна говорят, че на госпожа Папазова нищо полово не й било чуждо, особено що се касае до връзките й с доста мракобесни и зловещи фигури от БСП, които днес успешно са мимикрирали в “Прогресивна България”. Дали и тя като Кутев по полов път е усвоила навика да борави с фалшиви данни и да ги разпространява на ръба на закона сред журналистите, е въпрос на който госпожата един ден ще трябва да отговаря, когато й бъде потърсена сметка за погазването на етиката и правото.

А до тогава очаквайте доста пикантни разкрития кои олигарси и бивши червени величия диктуват опорки в слушалката на медийната съветничка на Иван Демерджиев.

Източник: crimesbg.com