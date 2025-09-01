Фрау Смърт дойде в България. Изобщо не изглежда впечатлена от протестите - те така си я посрещат вече навсякъде, никой не може да я понася https://crimes.bg/vodeshha-tema/frau-smart-doyde-v-balgariya-izobshto-ne-izglezhda-vpechatlena-ot-protestite-te-taka-si-ya-posreshtat-veche-navsyakade-nikoy-ne-mozhe-da-ya-ponasya/171481 Crimes.bg

Фрау Смърт дойде в България. Изобщо не изглежда впечатлена от протестите - те така си я посрещат вече навсякъде, никой не може да я понася. Удивително е, че тази гинеколожка успя да прати ЕС в предмета по специалността си, имаше десетки сериозни обвинения срещу нея в корупция, еднолични решения и т.н., и все още е на поста си и продължава да твори злини.

Фрау Смърт обещава 1000 работни места в България. Коя е тя, та да казва колко работни места ще се откриват в България? Ама то премиерът ни е такъв ибрикчия /който е привърженик на българският език навсякъде, може да използва и думата гъзомийник/, че тя публично да си избърше краката в него, щастливо ще пляска с ръчички и ще се хили като малоумен.

Нови работни места срещу смърт. Всеки произведен снаряд, куршум, граната, ракета в България, отиват на фронта в Украйна и убиват руснаци - потомци на нашите освободители от турско робство. Осъзнавате ли изобщо какво гнусно, грозно и отвратително предателство извършваме?

Всеки произведен куршум е предназначен да убива руснаци. За това ще са работните места. То едно време така АХ е откривал работни места и в концлагерите. Та не ми се оправдавайте, че си вадите хляба. Хлябът в заводи за смърт не се вади! Защото и вие ще сте пряко отговорни за това, което ще се случи в последствие. И когато куршумите и снарядите дойдат за нас, ще завлечете и невинните с вас.

Ако имахме малко национална гордост, никой нямаше да се съгласи да работи във военните заводи, за да пращаме оръжия в Украйна. Не ви ли горчи тоя хляб? Не ви ли присяда?

Хиляда работни места...и потупване по главите на Главната Мутра и ибрикчията Желязков. За това се продадохме и предадохме тези, които ни освободиха.

Днес ме е срам от нас. Хвърлихме мазно петно върху името на България. Дори съпротивата ни се изразява само в мирни протести и плакати.

Един ден всичко това ще се стовари върху главите ни и върху децата ни. И няма да ни пожалят, защото ние сами се предадохме. А по-гнусно нещо от страхлив и неблагодарен предател няма.

Елена Гунчева-Гривова