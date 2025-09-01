Фрау Смърт дойде в България. Изобщо не изглежда впечатлена от протестите - те така си я посрещат вече навсякъде, никой не може да я понася. Удивително е, че тази гинеколожка успя да прати ЕС в предмета по специалността си, имаше десетки сериозни обвинения срещу нея в корупция, еднолични решения и т.н., и все още е на поста си и продължава да твори злини.
Фрау Смърт обещава 1000 работни места в България. Коя е тя, та да казва колко работни места ще се откриват в България? Ама то премиерът ни е такъв ибрикчия /който е привърженик на българският език навсякъде, може да използва и думата гъзомийник/, че тя публично да си избърше краката в него, щастливо ще пляска с ръчички и ще се хили като малоумен.
Нови работни места срещу смърт. Всеки произведен снаряд, куршум, граната, ракета в България, отиват на фронта в Украйна и убиват руснаци - потомци на нашите освободители от турско робство. Осъзнавате ли изобщо какво гнусно, грозно и отвратително предателство извършваме?
Всеки произведен куршум е предназначен да убива руснаци. За това ще са работните места. То едно време така АХ е откривал работни места и в концлагерите. Та не ми се оправдавайте, че си вадите хляба. Хлябът в заводи за смърт не се вади! Защото и вие ще сте пряко отговорни за това, което ще се случи в последствие. И когато куршумите и снарядите дойдат за нас, ще завлечете и невинните с вас.
Ако имахме малко национална гордост, никой нямаше да се съгласи да работи във военните заводи, за да пращаме оръжия в Украйна. Не ви ли горчи тоя хляб? Не ви ли присяда?
Хиляда работни места...и потупване по главите на Главната Мутра и ибрикчията Желязков. За това се продадохме и предадохме тези, които ни освободиха.
Днес ме е срам от нас. Хвърлихме мазно петно върху името на България. Дори съпротивата ни се изразява само в мирни протести и плакати.
Един ден всичко това ще се стовари върху главите ни и върху децата ни. И няма да ни пожалят, защото ние сами се предадохме. А по-гнусно нещо от страхлив и неблагодарен предател няма.
Елена Гунчева-Гривова