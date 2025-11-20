Ексклузивно! Пеевски съсипа Радев: Чичо Румен първо да прочете какво е решил КС! (ВИДЕО) Президентът няма юридически екип, да прочете какво е решил КС за референдума, каза още лидерът на ДПС Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-sasipa-radev-chicho-rumen-parvo-da-prochete-kakvo-e-reshil-ks-video/177939 Crimes.bg

“Подкрепям напълно за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите. Изключително съм доволен, благодаря на Борисов за закриването на Авиотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари. Доволен съм и от министъра. Браво.” Това заяви лидерът на ДПС Ново начало Дилян Пеевски в кулоарите на парламента.

Вчера лидерът на ДПС Ново начало с писмо поиска от министъра на финансите да се осигури коледна добавка за пенсионерите в размер на 110 лв.

Той коментира и референдума на Радев за лева.

"За референдума чичо Румен няма юридически екип. Да прочете какво е решил КС. Той не е разбрал. Той може да види само една мишена и след това от януари да пада само надолу", каза Пеевски.

