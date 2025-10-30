Ексклузивно! Пеевски показа снимки на Бойко Рашков с Мухата, задържан за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс! (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-pokaza-snimki-na-boyko-rashkov-s-muhata-zadarzhan-za-izborite-v-pazardzhik-vsichko-e-bilo-parformans-video/176187 Crimes.bg

Пуделите с пачките хванаха собствените си коли, разкри лидерът на ДПС - Ново начало

Виждат ли се тези снимки? Кои са тези хора?

Това попита лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски в кулоарите на парламента. Той разкри, че събитията по времето на местните избори в Пазарджик са били по сценарий на "Продължаваме промяната".

"Кои са тези хора? Рашков го познавате. Другото лице е Мухарем Мухата. Хората с автомобилите. Всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките", заяви Пеевски.

"Лицето е от групата на Ярата. Какво направиха в Пазарджик? Заловиха собсвените си коли! Измамници. За пореден път ескалираха напрежението и се опитаха да объркат хората", заяви Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

"С кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите. Пуделите и пачките са измамници. За нищо не им вярвайте", заключи лидерът на ДПС.

Цялото изявление на Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu