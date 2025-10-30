Ексклузивно! Пеевски показа снимки на Бойко Рашков с Мухата, задържан за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс! (ВИДЕО)

Пуделите с пачките хванаха собствените си коли, разкри лидерът на ДПС - Ново начало
Виждат ли се тези снимки? Кои са тези хора?
Това попита лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски в кулоарите на парламента. Той разкри, че събитията по времето на местните избори в Пазарджик са били по сценарий на "Продължаваме промяната".
"Кои са тези хора? Рашков го познавате. Другото лице е Мухарем Мухата. Хората с автомобилите. Всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките", заяви Пеевски.
"Лицето е от групата на Ярата. Какво направиха в Пазарджик? Заловиха собсвените си коли! Измамници. За пореден път ескалираха напрежението и се опитаха да объркат хората", заяви Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.
"С кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите. Пуделите и пачките са измамници. За нищо не им вярвайте", заключи лидерът на ДПС.
Цялото изявление на Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.
Източник: svobodnoslovo.eu